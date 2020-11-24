CEYDA ATEŞ KİMDİR?

Ceyda Ateş, 14 Eylül 1987 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 5 yaşında iken çocuk güzellik yarışmasında birinci oldu ve ardından televizyon dünyasına adım attı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Ceyda Ateş, televizyon ekranlarında ilk kez 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinde canlandırdığı Aslı karakteri ile yer aldı.



Ceyda Ateş, uzun zamandır ekranda herhangi bir projede yer almamıştı.



Çiçek Taksi, Erguvan Yılları, Hayat Bağları, Küçük İbo, Üvey Baba, Tatlı Hayat, Dünya Varmış, Yarım Elma, Bulutbey, Gurbet Kadını, Hayat Bilgisi, Gizli Dünyalar, Cennet Mahallesi, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Aşk Oyunu, Karagümrük Yanıyor, Ahh İstanbul, Yalan Dünya, Hayat Güzeldir, Doludizgin Yıllar, Kavak Yelleri, Elveda Rumeli, Yer Gök Aşk, Adını Feriha Koydum, Evlerden Biri, Emir'in Yolu, Böyle Bitmesin, Bir Yastıkta, Yılanların Öcü, Gamsız Hayat, O Hayat Benim gibi yapımlarda rol alan Ceyda Ateş, 2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlendi.