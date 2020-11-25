KURULUŞ OSMAN 35. BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



"Siz istemeseniz de her gün düşman kalesi basacağım!"



Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir.