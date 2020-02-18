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    • Magazin
    • 18.02.2020 17:18
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    • 18.02.2020 17:29

    'ın müstehcen görüntüleri sızmıştı... Olaylı çift Berk Oktay ile boşandı!

    , eşi 'ın müstehcen görüntülerini sızdırmakla suçlanıyordu. Olaylı evlilikte sona gelindi. Berk Oktay, 2016 yılında evlendiği Merve Şarapçıoğlu'ndan boşandı. Çiftin boşanma davası Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde görüldü. Oyuncu Berk Oktay ile boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun boşanma süreci magazin gündemini epey meşgul etmişti.

    Berk Oktay'ın müstehcen görüntüleri sızmıştı...

    , 2016 yılında evlendiği 'ndan boşandı. Çiftin boşanma davası Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde görüldü. Söz konusu boşanma davasına mahkeme tarafından gizlilik kararı verilmişti.

    "HERKES KENDİNİ BENİM YERİME KOYSUN!"

    Berk Oktay'ın özel fotoğraflarını ifşa etmekle suçlanan Merve Şarapçıoğlu, Merve Özbey'in kına gecesine katılan isimlerden biriydi. Şarapçıoğlu, ifşa iddialarını soran muhabirlere, "Herkes kendini benim yerime koysun" deyip, böyle bir şeyin mümkün olmadığını, çok yıprandığını ve gerçeğin ortaya çıkacağını ifade etmişti.

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    Haberler Magazin Berk Oktay'ın müstehcen görüntüleri sızmıştı... Olaylı çift Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı!
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