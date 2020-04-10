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Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu paylaşımıyla şoke etti! Gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı
Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu paylaşımıyla şoke etti! Gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı
Berk Oktay ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve olaylı şekilde ayrılan Merve Şarapçıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı. Oldukça zorlu bir boşanma süreci geçiren Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun mahrem görüntüleri sosyal medyada yayılmış, Oktay ise o görüntüler için "Eşim tarafından bana gönderilmedi" demişti. Merve Şarapçıoğlu, Instagram üzerinden Celil Nalçakan'a aşkını ilan etti. Ancak Şarapçıoğlu 20 dakika sonra paylaşımları sildi.
10.04.2020 12:53
- Son Güncelleme: 10.04.2020 12:53
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan, kafa bir karıştıran paylaşım geldi.
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Oyuncu Berk Oktay'ın mahrem görüntülerini sosyal medyada yaymakla suçlanan ve 6 ila 8 yıl arası hapis cezasıyla yargılanan Merve Şarapçıoğlu, Instagram'daki paylaşımıyla herkesi şaşırttı.
Instagram'ın 'Story' kısmında takipçilerinden kendisine soru sormalarını isteyen Şarapçıoğlu, "Kalbin dolu mu?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi, aşk dolu paylaşımlarına da oyuncu Celil Nalçakan'ı etiketledi.
PAYLAŞIMI SİLDİ
Ancak, takipçilerinin "Gündeme gelmek için Celil Nalçakan'ı kullanıyorsun" yorumları üzerine paylaşımlarını 20 dakika sonra sildi.
Merve Şarapçıoğlu'nun, kendisinden 10 yaş büyük oyuncu Celil Nalçakan'a olan aşkının karşılıklı olup olmadığı bilinmiyor.