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Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu paylaşımıyla şoke etti! Gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdı

Berk Oktay ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve olaylı şekilde ayrılan Merve Şarapçıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı. Oldukça zorlu bir boşanma süreci geçiren Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu'nun mahrem görüntüleri sosyal medyada yayılmış, Oktay ise o görüntüler için "Eşim tarafından bana gönderilmedi" demişti. Merve Şarapçıoğlu, Instagram üzerinden Celil Nalçakan'a aşkını ilan etti. Ancak Şarapçıoğlu 20 dakika sonra paylaşımları sildi.

10.04.2020 12:53 - Son Güncelleme: 10.04.2020 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





