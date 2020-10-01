Ajda Pekkan’dan Hakan Altun açıklaması! Yaş farkıyla dikkat çeken ikili aşk mı yaşıyor?
Hakan Altun ile Ajda Pekkan'ın aşk yaşadığına yönelik iddialar gündemde yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Bülent Çavuşoğlu ile 8 yıllık aşkını ihanet yüzünden bitiren Ajda Pekkan'ın, kendisinden 28 yaş küçük müzisyen Hakan Altun ile sevgili olduğu hatta ikilinin Bodrum'da birlikte tatil yaptıkları iddia edildi. Konuyla ilgili Seren Serengil, iddiasının arkasında durduğunu belirtirken, Ajda Pekkan'dan açıklama geldi. Ajda Pekkan, Hakan Altun ile aşk iddialarına nasıl yanıt verdi? Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan kaç yaşında? İşte detaylar...
Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un aşk yaşadığı iddiası,"Söylemezsem Olmaz" programında ortaya atıldı. Konuyla ilgili ilk açıklama, Hakan Altun'un menajeri Süleyman Çakmakçı'dan geldi. Çakmakçı açıklamasında "Hakan Bey ve Ajda Hanım, yeni bir düet projesinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum'da yaşadığından proje için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl da halk konserleri verecekler." dedi.
"ÇIKTIK EĞLENDİK"
Ajda Pekkan ise haberleri tiye aldı: "Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Bir önceki ilişkim bitti mi, bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı, hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye sevindim. Ayrıldıktan sonra iki lokma biriyle görüştüğünüz zaman yakıştırmalar oluyor. Hakan çok değerli bir insan. Çok iyi dostuz, hafta sonu da çıktık, eğlendik. Yine çıkar eğleniriz. Bir şey olsa deklare ederiz. Ama yok. Programda da o kadar emin konuşmuşlar ki, ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!"
"BENİ TAŞIYACAK ERKEK MAALESEF YOK"
Ajda Pekkan'ın geçen ay 2012'den beri aşk yaşadığı Bülent Çavuşoğlu ile ayrıldığı haberi çıkmıştı. İddiaya göre iş insanı, Süperstar'ın yanında çalışan sarışın bir güzelle aşk yaşamıştı. İhanet şokundan sonra Bodrum'da kafa dağıtan Pekkan, katıldığı bir programda, "Şu an hayatınızda biri var mı" sorusuna "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor" yanıtını vermişti.
"ANNEMİN BİR YAKINI SÖYLEDİ"
Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk mı yaşıyor? Seren Serengil, dün sunucusu olduğu programın canlı yayında Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını iddia etti. Çiftin flört aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi. Bu iddialara ilk cevap Hakan Altun'dan geldi. Canlı yayında açıklama yapan Serengil "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" demişti.