Sonsuzluk Projesi bu akşam izleyicilerle buluşacak. Daha önce izlemeyenler film hakkındaki bilgileri arama motorları üzerinden sıkça araştırmaya başladı. Sonsuzluk Projesi film konusu nedir? Sonsuzluk Projesi oyuncuları kimler? Sorgulamaları yapılıyor. Özellikle gerilim, bilim kurgu filmlerini sevenlerin ilgiyle izleyeceği filmin yönetmen koltuğunda Dean Israelite oturuyor. İşte detaylar…
SONSUZLUK PROJESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Sonsuzluk Projesi, genç adam doğum günü fotoğraflarına bakarken fotoğrafta olmaması gereken bir kişiyi görür. Fotoğrafı inceleyen genç adam fotoğrafta kendisinin büyümüş halini gördüğünde büyük şok yaşar. Bu işin arkasında ne olduğun öğrenmek isteyen genç adam babasının garaja koyduğu eski eşyalarını kurcalamaya başlar. Çok eski bir kutunun içinde proje adı altında bir dosya bulan genç adam bu dosyayı arkadaşları ile gerçekleştirmeye çalışır. Buldukları proje ise bir zaman makinesidir.
SONSUZLUK PROJESİ OYUNCULARI KİMLER?
Sonsuzluk Projesi filmi oyuncuları arasında Jonny Weston, Virginia Gardner, Sam Lerner, Michelle DeFraites gibi isimler bulunuyor.
NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Film 2015 yılında vizyona girdi.