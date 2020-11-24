Lüks arabaları ve yaşantısı ile dikkat çeken şarkıcı Berkay Şahin açıklamalarıyla dikkat çekti. 'Aylık bin lira gelirim var' diyen şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, sık sık pahalı harcamaları ile gündeme geliyor. Bugüne dek kendisine ve eşine aldığı lüks arabalar, değiştirip yenilediği villası, kızı Arya için tanesi 2.3 milyon TL'den aldığı iki ofis, eşine hediye ettiği 2 milyon TL'lik saat, 180 bin TL'lik motosiklet, 192 bin TL'lik Maldivler tatili, 7 bin 500 TL'lik terlikler gibi pahalı alışverişleriyle gündeme gelen Berkay, hakkında çıkan haberlerden utandığını söyledi.

"ESKİDEN FAKİRDİM"

5 yıl önce manken Özlem Ada Şahin ile dünyaevine girip iki çocuk sahibi olan Berkay, katıldığı radyo programında samimi açıklamalarda bulundu. Bugüne dek kendisine ve eşine aldığı lüks arabalar ve pahalı arabalarla gündeme gelen Berkay, hakkında çıkan haberlerden utandığını söyledi.