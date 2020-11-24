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    • 24.11.2020 13:09
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    • 24.11.2020 13:44
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    'in 'utanıyorum' açıklaması olay oldu! Lüks otomobiller, pahalı saatler, milyonluk hediyeler ve tatiller...

    Futbolcu ile yaşadığı kavgada aylık gelirinin bin lira olduğunu iddia eden şarkıcı Berkay, lüks yaşantısı ile sık sık gündeme geliyor, hatta sosyal medyada tepki de çekyor. Zaman zaman eşi 'e aldığı hediyeler, zaman zaman da kendine aldığı oyuncaklarla tepki çeken , 'utanıyorum' açıklamasıyla gündeme geldi. İşte 'yokluk' yıllarını anlatan Berkay Şahin'in açıklamaları...

    Lüks arabaları ve yaşantısı ile dikkat çeken şarkıcı Berkay Şahin açıklamalarıyla dikkat çekti. 'Aylık bin lira gelirim var' diyen şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, sık sık pahalı harcamaları ile gündeme geliyor. Bugüne dek kendisine ve eşine aldığı lüks arabalar, değiştirip yenilediği villası, kızı Arya için tanesi 2.3 milyon TL'den aldığı iki ofis, eşine hediye ettiği 2 milyon TL'lik saat, 180 bin TL'lik motosiklet, 192 bin TL'lik Maldivler tatili, 7 bin 500 TL'lik terlikler gibi pahalı alışverişleriyle gündeme gelen Berkay, hakkında çıkan haberlerden utandığını söyledi.

    "ESKİDEN FAKİRDİM"

    5 yıl önce manken Özlem Ada Şahin ile dünyaevine girip iki çocuk sahibi olan Berkay, katıldığı radyo programında samimi açıklamalarda bulundu. Bugüne dek kendisine ve eşine aldığı lüks arabalar ve pahalı arabalarla gündeme gelen Berkay, hakkında çıkan haberlerden utandığını söyledi.

    "HAYALİM VOSVOS ALMAKTI"

    38 yaşındaki popçu, "Yıllar önce hayalim bir Vosvos alıp borcunu taksitle ödemekti. Üniversitede üç arkadaş bin TL'lik ev kirasını veremezdik.

    "BÜTÜN PİZZA ALAMAZDIM"

    Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık. Param yetmediği için taksiye binemezdim. Bu yüzden şimdi arabalarımla gündeme gelince rahatsız oluyorum. Sahibi olduğum her şeyin kıymetini de çok iyi biliyorum." dedi.

    "YALNIZLIKTAN KORKARIM"

    Yalnızlıktan korktuğunu söyleyen Berkay, "55 yaşına geldiğinde dostların, sohbet edeceğin kardeşin, arkadan koşup boynuna sarılacak üç-beş evlat seni seven bir karın yoksa, bir evde tek başınaysan, çok ürkütücü. Bu yüzden gerçek dostlar biriktiriyorum" ifadelerini kullandı.

    500 TL'LİK PİZZA YEMİŞTİ

    Berkay, bu yaz Bodrum'da tatil yapmıştı. Tatil için kesenin ağzını açan ünlü şarkıcı, 500 TL'lik pizza yemiş ve bin TL'lik şezlongda güneşlenmişti.

    Porsche marka otomobilini 2 milyon TL'ye alan, Bentley otomobilene 2.2 milyon TL ödeyen Berkay, 2018'de üç tekerlekli motosiklete 180 bin TL ödemişti.
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    Haberler Magazin Berkay Şahin'in 'utanıyorum' açıklaması olay oldu! Lüks otomobiller, pahalı saatler, milyonluk hediyeler ve tatiller...