Şarkıcı Berkay maskesiz gezmeye devam ediyor! 'Bir akıllı sen misin!"
Şarkıcı Berkay Şahin maskesiz gezmeye devam ediyor. Yıldız Tilbe'nin Harbiye Konseri'ne giden ve seyircilerden maskesiz olduğu için tepki alan Berkay Şahin, önceki gün alışveriş için sürekli geldiği Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şarkıcı, son günlerde olduğu gibi bir kez daha maskesiz şekilde dolaşırken görüntülendi. Berkay'ın maske takmayışı sosyal medyada tepki çekmeye devam ediyor.
18.09.2020 14:05
- Son Güncelleme: 18.09.2020 14:05
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