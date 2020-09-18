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Şarkıcı Berkay maskesiz gezmeye devam ediyor! 'Bir akıllı sen misin!"

Şarkıcı Berkay Şahin maskesiz gezmeye devam ediyor. Yıldız Tilbe'nin Harbiye Konseri'ne giden ve seyircilerden maskesiz olduğu için tepki alan Berkay Şahin, önceki gün alışveriş için sürekli geldiği Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Şarkıcı, son günlerde olduğu gibi bir kez daha maskesiz şekilde dolaşırken görüntülendi. Berkay'ın maske takmayışı sosyal medyada tepki çekmeye devam ediyor.

18.09.2020 14:05 - Son Güncelleme: 18.09.2020 14:05
Şarkıcı Berkay maskesiz gezmeye devam ediyor! 'Bir akıllı sen misin?'

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokakta maske takmamak suç olarak görülüyor ve adli para cezası uygulanıyor. Ancak ünlü isim Berkay Şahin, bu kuralı pandeminin başından beri hiçe saymaya devam ediyor.

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Şarkıcı Berkay maskesiz gezmeye devam ediyor! 'Bir akıllı sen misin?'

"BİR AKILLI SEN MİSİN!"

Şahin, önceki gün alışveriş için sürekli geldiği Nişantaşı'da görüntülendi. Şarkıcı, son günlerde olduğu gibi bir kez daha maskesiz şekilde dolaşırken görüntülendi.

Şarkıcı Berkay maskesiz gezmeye devam ediyor! 'Bir akıllı sen misin?'

Maskesiz olmaktan rahatsızlık duymayan Şahin, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakıp hızla uzaklaştı.

Şarkıcı Berkay maskesiz gezmeye devam ediyor! 'Bir akıllı sen misin?'

TEPKİLERİ BİLE UMURSAMIYOR

Geçtiğimiz ay da Yıldız Tilbe konserine giden Berkay'ın, tüm uyarılara rağmen maske takmaması dikkat çekmişti.

Şarkıcı Berkay maskesiz gezmeye devam ediyor! 'Bir akıllı sen misin!

Konsere gelen gelen seyirciler, ünlü şarkıcıya tepki göstermişti. Berkay Şahin, seyircilerin sitemini duymazlıktan gelip konseri maskesiz izlemeye devam etmişti.

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