Menajerimi Ara dizisinde sular durulmuyor, ayrılıktan başka kalmadı! Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş Star TV'ye... Menajerimi Ara dizisinden koronavirüs vaka haberleri gelmeyi sürdürüyor. Ayşenil Şamlıoğlu ve Ahsen Eroğlu'nun koronavirüse yakalandığının magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmasıyla dizinin bir diğer başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Anlaşılan o ki Star'ın Ay Yapım imzalı dizisi Menajerimi Ara'da kovid yüzünden taşlar yerinden oynadı. bu doğrultuda senaryoda da bir takım değişikliklerin yapılacağı iddia edildi. İşte Menajerimi hakkında tüm detaylar...
Star Tv ekranlarında sıra dışı olay örgüsüyle izleyici karşısına çıkan Fransız uyarlaması Menajerimi Ara dizisinde neler oluyor. Son dönemlerde büyük bir çıkış yakayalan ve oyuncu kadrosunda Canan Ergüder, Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimleri bulunduran Menajerimi Ara dizisi koronavirüs nedeniyle patır patır dökülüyor. Daha önce Ayşenül Şamlıoğlu ve Ahsen Eroğlu'nun Kovid-19'a yakalandığının ortaya çıkmasının ardından, diziye konuk gelen İrem Derici'nin de coronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Menajerimi Ara dizisinden bir koronavirüs haberi daha geldi. Bu kez iş sıkıya alınacak ve o isimler setten uzaklaştırılacak. İşte detaylar...
ÖNCE İYİ HABER
Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, koronayı atlattı. 64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
"BU VİRÜSÜN ŞAKASI YOK"
Şamlıoğlu, "Corona ile vedalaştık bir daha karşılaşmayalım lütfen. Tüm geçmiş olsun dileklerinize yürekten teşekkür ederim, lütfen çok iyi koruyun kendinizi, bu virüsün şakası yok, ben şanslıydım, buna rağmen olanı gördüm, tüm hastalara ve sağlık çalışanlarına dayanma gücü diliyorum" dedi.
DURUMLAR KARIŞIK
Pazar akşamları Star Tv'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisi koronavirüs engeline takıldı. Ay yapım imzalı dizi bu sezonun en çok beğenilen yapımları arasında yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması çekimleri durdurdu. Eroğlu ile birlikte dizide çaycıyı oynayan Bedir Bedir'in de virüsü kaptığı konuşuluyor.
Dicle rolüne hayat veren başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu hastalanınca senaryoda değişiklik yapıldı.
Feris (Canan Ergüder) senaryo gereği Dicle'yi kovacak, onun yerine yeni bir asistan alacak. O karakeri de Ayşe Köksal canlandıracak. Ahsen Eroğlu da iyileştikten sonra yeniden sete dönecek.
Birsen Altundaş'ın haberine göre dizinin diğer bir başrolü Deniz Can Aktaş da koronavirüse yakalandı. Deniz Can Aktaş'ın şu an için sağlık durumu iyi.
MENAJERİMİ ARA KONUSU NEDİR?
'Call My Agent'ın, Türkiye uyarlaması seyirci karşısına çıkıyor. 'Menajerimi Ara' ismiyle Star'da yayınlanıyor. Dizide, ünlü oyuncuların ve menajerlerinin dünyası masaya yatırılıyor.
Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olduğumuz tanıtımda izleyici, Ego Ajans'ın kapısından içeri adımını atıp ajansın renkli ekibiyle tanışıyor. Dizide; İstanbul'a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle'nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.