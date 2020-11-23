Masterchef'te bomba aşk iddiası! MasterChef Türkiye 2020'den elenen Berk İlter, YouTube'da yayınlanan 'Kaybedilenler Kulübü' programına, yarışmadan arkadaşı Tanya Kilitkayalı'yı konuk etti. Tanya'nın özel hayatıyla ilgili açıklaması dikkat çekti. Bir başka programa katılan Berker Başmanav'ın itirafı da ortalığı karıştırdı.

Berk İlter ile birlikte yemek yapan Tanya Kilitkayalı, hakkında merak edilenleri anlatırken, "Nişanlımdan ayrıldım, sevgilim olabilir" sözleri kafaları karıştırırken, o kişinin MasterChef'ten diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz olduğu iddia edildi. İddianın sahibi ise MasterChef 2020'nin elenen ismi Berker Başmanav...