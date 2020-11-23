Masterchef'te bomba aşk iddiası! MasterChef Türkiye 2020'den elenen Berk İlter, YouTube'da yayınlanan 'Kaybedilenler Kulübü' programına, yarışmadan arkadaşı Tanya Kilitkayalı'yı konuk etti. Tanya'nın özel hayatıyla ilgili açıklaması dikkat çekti. Bir başka programa katılan Berker Başmanav'ın itirafı da ortalığı karıştırdı.
Berk İlter ile birlikte yemek yapan Tanya Kilitkayalı, hakkında merak edilenleri anlatırken, "Nişanlımdan ayrıldım, sevgilim olabilir" sözleri kafaları karıştırırken, o kişinin MasterChef'ten diskalifiye olan Uğur Yılmaz Deniz olduğu iddia edildi. İddianın sahibi ise MasterChef 2020'nin elenen ismi Berker Başmanav...
MasterChef Tanya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Youtube'da program yapmaya düşünmüyorum. Şimdilik planlarım işime yoğunlaşmak. Survivor'a katılmayacağım. Çok zor bir yarışma, o psikolojiye hazır değilim.
- Yarışmada en sevdiğim arkadaşım Ebru. Favorilerim Ebru ve Uğur, ama Serhat finale kadar gider.
- Kıbrıs Kilitkayalı'yım. Köy bizim (gülüyor). En büyük hedefim Türk mutfağını daha ileri taşımak. Çalışmalara da başladım. Kitap çıkarmayı düşünüyorum.
- Evli değilim. Nişanlım vardı, anlaşamadık ayrıldık. Sevgilim olabilir sanki! O soru işareti olarak kalsın.
- Bundan sonra da öğretmenliğe devam edeceğim. MasterChef'e tekrar katılmak isterim.
"MASTERCHEF'TE AŞK VAR"
'MasterChef 2020' yarışmasından elenen yarışmacılardan Berker Başmanav'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın 'Mücbir Sebepler' programına katılan Berker, "MasterChef'te aşk var" dedi.
Berker, Bartu Küçükçağlayan'ın "MasterChef'te aşk var mı?" sorusuna, "Evet, var. Hatta kavuşmaya az kaldı" cevabını verdi. Berker'in aşk açıklaması kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.
SÜRPRİZ İKİLİ UĞUR VE TANYA MI?
Berker'in "Kavuşmalarına az kaldı" sözleri, "Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı aşk mı yaşıyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Yarışma boyunca çok yakın olan Uğur ve Tanya'nın aşk yaşadığı haberleri daha önce de gündeme gelmişti. Berker'in flaş sözleri, Tanya ve Uğur aşkı olarak yorumlandı.
Tanya yarışmaya katıldığında Ulaş Mullacuma ile nişanlıydı. Çiftin yarışmada devam ederken mi, yoksa yarışmadan sonra mı ayrıldığı merak konusu oldu.