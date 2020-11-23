ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Bu bağlamda takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Jüri şefler tarafından belirlenen ürünü mavi takım üyeleri arasında en iyi yapmayı başaran EMİR, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olarak açıklandı.

Bu safhanın ardından mavi takım üyeleri arasında haftanın son eleme adayı oylaması yapıldı ve en fazla eleme oyunu alan SEFA haftanın son eleme adayı olarak belirlendi. Yarışmada eleme adayları UĞUR, AYYÜCE, SEFA olarak belirlendi.