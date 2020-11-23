Masterchef her Pazar olduğu gibi yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Akşam kuşağında ilgiyle izlenen yarışmada hem mavi hem de kırmızı takım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada yine dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Peki en iyi yemekleri kırmızı mı yoksa mavi takım mı yaptı? Masterchef kim elendi? 22 Kasım Masterchef eleme adayları kimlerdi? Sorularının merak edilen yanıtlarını haberimizin içeriğinde derledik. İşte yaşananlar…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?
22 Kasım 2020 Pazar günü ekranlara gelen 2020 MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan son takım dokunulmazlığı oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şef tarafından belirlenen menüyü en iyi hazırlayan takım bireysel dokunulmazlığı kazanarak son 8 kişilik kadroya katılma şansını elde etti. Bu bağlamda ürünlerini hazırlayan mavi ve kırmızı takım yarışmacılarının hazırladıkları ürünleri tadan Mehmet, Danilo ve Somer şefler, KIRMIZI takımı haftanın son dokunulmazlığını kazanan takım olarak belirledi.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Barbaros (KAPTAN)
Özgül
Emir
Sefa
Ebru
ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Bu bağlamda takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Jüri şefler tarafından belirlenen ürünü mavi takım üyeleri arasında en iyi yapmayı başaran EMİR, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olarak açıklandı.
Bu safhanın ardından mavi takım üyeleri arasında haftanın son eleme adayı oylaması yapıldı ve en fazla eleme oyunu alan SEFA haftanın son eleme adayı olarak belirlendi. Yarışmada eleme adayları UĞUR, AYYÜCE, SEFA olarak belirlendi.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Öte yandan 22 Kasım MasterChef eleme gecesinde Uğur, Ayyüce ve Sefa arasından Somer şef tarafından hazırlanan balık ürünü yemeği en iyi yapan Sefa ve Uğur MasterChef serüvenine devam etme hakkı kazanırken en başarısız yapan AYYÜCE ise 22 Kasım eleme gecesinde MasterChef'e veda eden isim oldu.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Serhat (KAPTAN)
Ayyüce
Eray
Uğur