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Masterchef Tanya Kilitkayalı annesinin birebir aynısı! 26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı ve ailesi...

Masterchef'in dikkat çeken isimlerinden biri yarışmaya Kıbrıs'tan katılan 26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı. Güzelliği, duygusallığı ve yorumlarıyla adından söz ettiren Tanya Kilitkayalı, Masterchef mavi takımda eleme potasına giden son isim oldu. Eleme potasındaki 6. aday olan isim Tanya Kilitkayalı'nın ailesi sosyal medyada merak konusu oldu. Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitlkayalı annesine benzerliği ile dikkat çekti. İşte ünlülerin aileleri...

18.10.2020 18:39 - Son Güncelleme: 18.10.2020 18:39
Masterchef Tanya Kilitkayalı annesinin birebir aynısı! 26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı ve ailesi...

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

MasterChef yarışmasının ana kadrosunda yer alan Tanya Kilitkayalı 26 yaşında ve Kıbrıslı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Tanya Kilitkayalı, annesinin aynısı çıktı. İşte Tanya Kilitkayalı ve ünlülerin aileleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Tanya Kilitkayalı annesinin birebir aynısı! 26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı ve ailesi...

Güzelliği ve hanım hanımcık duruşu ile dikkat çeken İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Şu sıralar Bodrum'da olan Yıldız, önceki gün kızı Elif Ada ile birlikte annesini ziyarete gitti. Ayşegül Yıldız'ın annesi ve kızı Elif Ada ile çekildiği fotoğraf, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte ünlülerin aileleri...

Masterchef Tanya Kilitkayalı annesinin birebir aynısı! 26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı ve ailesi...

BİRAN DAMLA YILMAZ VE ANNESİ

Masterchef Tanya Kilitkayalı annesinin birebir aynısı! 26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı ve ailesi...
Masterchef Tanya Kilitkayalı annesinin birebir aynısı! 26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı ve ailesi...

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