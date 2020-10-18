Masterchef Tanya Kilitkayalı annesinin birebir aynısı! 26 yaşındaki Tanya Kilitkayalı ve ailesi...

Güzelliği ve hanım hanımcık duruşu ile dikkat çeken İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Şu sıralar Bodrum'da olan Yıldız, önceki gün kızı Elif Ada ile birlikte annesini ziyarete gitti. Ayşegül Yıldız'ın annesi ve kızı Elif Ada ile çekildiği fotoğraf, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte ünlülerin aileleri...