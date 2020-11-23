Acun Ilıcalı pimi çekti Survivor bombasının eli kulağında! Survivor 2021 kadrosu yarışmacıları ortaya çıkıyor yer yerinden oynayacak... Survivor 2021 başlangıç tarihi izleyenler tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve izleyenlerin dikkatini çeken Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak yarışmacılara dair ilginç iddialar öne sürüldü. Ayrıca Masterchef'ten bir veya birden fazla ismin de Survivor'a katılması beklentiler arasında. Yarışmanın hayranları resmi açıklama için gözlerini Acun Ilıcalı'ya çevirirken araştırmalarını da sürdürüyor. Peki; Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak, açıklama geldi mi? İşte hepsi ve daha fazlası...
SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor yeni sezonunun formatı ve başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yeni sezonun 16 Ocak ya da 23 Ocak gibi başlayacağı ön görülüyor.
Survivor 2021 programına katılım sağlayacak oyuncuların isimleri belirlenmeye devam ediyor. Fakat bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada pek ismin Survivor'la adı anılmaya başladı bile.
TURABİ ÇAMKIRAN
İki kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran'ın, Survivor 2021 kadrosuna dahil olacağı konuşuluyordu. Ancak şimdilik bu iddia doğru değil. Turabi şu aralar İstanbul'da dinleniyor.
HİKMET TUĞSUZ
Yine kesin gözüyle bakılan başka bir yarışmacı Hikmet Tuğsuz. Hatırlarsınız ki kendisi yarışmada sakatlanmıştı. Tuğsuz, iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı.
2021 için adı geçen Hikmet ise Survivor'da sakatlığın ardından iki kere ameliyat oldu. Çok az bir tedavisi kaldı. 'Arayıp da seni götüreceğiz' dememişler ama 'Antrenmanlarını bırakma' denilmiş. Tuğsuz, 'Eğer bana bu şansız verirlerse virgülü koyduk, noktayı da koymaya gideriz' dedi.
UĞUR PEKTAŞ
Uğur Pektaş için bazı haber sitelerinde Survivor 2021'e katılacağı yazıldı. İddiaya göre "Şu an için öyle bir durum yok" yanıtı geldi.
UĞUR KARDAŞ
Masterchef'in ilk şampiyonu Uğur Kardaş'ın Survivor'a katılacağı iddia edildi sosyal medyada. Ancak diğerleri gibi henüz bu da netleşmiş değil.
CELAL SARIGÜL
Masterchef'e erken vedasıyla üzen Celal Sarıgül'ün de Survivor'da olacağı gelen iddialar arasında.
Öyle ki iddiaların devamında Celal Sarıgül'ün efor testine girdiği belirtildi.
Survivor 2021'nin başlangıç tarihi de henüz duyurulmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.