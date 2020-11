"CAMI OLMAYAN EVDE BİR YIL YAŞADIM"



Masterchef'te bu akşam heyecanlı bir eleme vardı. Sefa, Uğur ve Ayyüce arasında yapılan eleme sonrası elenen isim Ayyüce oldu. Elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamayan Ayyüce, İstanbul'a hayalleri için geldiğini belirtti. Ayyüce yaptığı açıklama sonrası jüri üyelerini gözyaşlarına boğdu. Ayyüce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu iş için çok emek verdim. Tek başıma İstanbul'a geldim, camı olmayan evde bir yıl yaşadım. Her yere iş başvurusu yaptım. Hayatta istediğimi koparan bir insanım her ne kadar öyle gözükmesem de. Her şey için çok teşekkürler.