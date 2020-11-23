TV8'in fenomen yarışması Masterchef'te dün akşam yine heyecan dolu bir eleme gecesi vardı. Hem dokunulmazlık oyunu oynandı hem de bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belirlendi. Sonuç olarak bu haftanın eleme adaylarından biri Ayyüce Kamit'ti ve rakiplerine göre daha zayıf bir tabak çıkardığı için elenen isim oldu. İzleyiciler merakla Ayyüce Kamit kimdir? Masterchef Ayyüce kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte hayat hikayesi…
"CAMI OLMAYAN EVDE BİR YIL YAŞADIM"
Masterchef'te bu akşam heyecanlı bir eleme vardı. Sefa, Uğur ve Ayyüce arasında yapılan eleme sonrası elenen isim Ayyüce oldu. Elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamayan Ayyüce, İstanbul'a hayalleri için geldiğini belirtti. Ayyüce yaptığı açıklama sonrası jüri üyelerini gözyaşlarına boğdu. Ayyüce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu iş için çok emek verdim. Tek başıma İstanbul'a geldim, camı olmayan evde bir yıl yaşadım. Her yere iş başvurusu yaptım. Hayatta istediğimi koparan bir insanım her ne kadar öyle gözükmesem de. Her şey için çok teşekkürler.
MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?
MasterChef Ayyüce Kamit, 1996 Sakarya doğumlu. Lise sona kadar Sakarya'da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır.
Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restaurantta 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etmiştir.
Ardından Marmaris Grand Azur Hotel'in İtalyan Mutfağı'nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul'a döndüğünde Nicole Restoran'da işe başlamış ve son olarak, 2 yıl pastanede çalışmıştır. MasterChef 2020'nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanan Ayyüce Kamit, mutfak ile yakından ilgilenmektedir. 1.68 boyunda ve 45 kilodur.