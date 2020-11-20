Masterchef 19 Kasım son bölümde dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? MasterChef'te potaya giren isim... Masterchef'in 19 Kasım akşamı yayınlanan son bölümünde kıyasıya rekabet vardı. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Barbaros ve Mavi takımın yarışmacıları tarafından belirlenen menüyü hazırlamak için mücadele verdi. Bu kez tadımcı olarak eski yarışmacılardan Güzide Mertcan, Ekin Eylem Ulaş, Suna Aydın programın konuklarıydı. Mehmet Şef'in Ayyüce'yi azarladığı gecede bakın dokunulmazlığı kim kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu. İşte yaşananlar...