Masterchef 19 Kasım son bölümde dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? MasterChef'te potaya giren isim... Masterchef'in 19 Kasım akşamı yayınlanan son bölümünde kıyasıya rekabet vardı. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Barbaros ve Mavi takımın yarışmacıları tarafından belirlenen menüyü hazırlamak için mücadele verdi. Bu kez tadımcı olarak eski yarışmacılardan Güzide Mertcan, Ekin Eylem Ulaş, Suna Aydın programın konuklarıydı. Mehmet Şef'in Ayyüce'yi azarladığı gecede bakın dokunulmazlığı kim kazandı ve ilk eleme adayı kim oldu. İşte yaşananlar...
MasterChef Türkiye'de yeni kurulan takımlar ilk defa karşıya karşıya geldi. Barbaros'un kaptan olduğu mavi takım ve Serhat'ın kaptan olduğu kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda süzme mercimek çorbası humus, otlu mücver, sac tava ve sütlaç yaptı. Menüyü ise avantaj oyununu kazanan Barbaros hazırladı.
Şefler, bu menünün hazırlanması için takımlara 50 dakika süre verdi. Süre sonunda eski yarışmacılar stüdyoya gelerek yemeklerin tadına baktı ve puan verdi. Suna Aydın, Güzide Mertcan, Ekin Eylem Ulaş'ın katıldığı puan bölümü renkli anlara da sahne oldu.
Oylama sonunda Mavi takım, Kırmızı takıma 10'a 5 üstünlük sağladı ve dokunulmazlığı sahibi oldu. Mavi takımın dokunulmazlığı almasının ardından kırmızı takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Bu turda da yarışmacılardan Mehmet şefin imza tabağı "Doğadan" yapılması istendi.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mutfağa girdi. Bu oyunda yarışmacılardan Mehme Şef'in imza tabağı "doğadan" yapılması istendi.
Diğer yandan dokunulmazlık oyununun ardından bireysel dokunulmazlık oyununda Mehmet Şef'in imza tabağını Ayyüce tamamlayamadı. Tabağı beğenmediğini söyleyen Mehmet Şef, tadım sırasında Ayyüce'ye "Bakacak bir şey yok, 5 ürün de eksik" diyerek tepki gösterdi.
Bu yemeğin yapılması için verilen süre ise 45 dakika idi. Süre bitiminde tabağını tam olarak bitiren tek yarışmacısı Eray oldu. Ve böylece Eray, sekizinci kez bireysel dokunulmazlık kazanmış oldu.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te 14. haftanın ilk eleme adayı, kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda belli oldu.
MASTERCHEF POTAYA KİM GİRDİ?
Mavi takımın kazanması sonrası kırmızı takım elenmemek için tekrar yarışıyor! Mehmet Şefin imza tabağı Doğadan ile yarışacak kırmızı takımdan bir kişi potaya girdi.
Serhat eleme adayı olması için Ayyüce'ye oy verdi.
Ayyüce, Uğur'a oy verdi.
Uğur, Ayyüce'ye oy kullandı ve son olarak Eray oy kullanıyor.
Eray ise oyunu Uğur'dan yana kullandı.
Ayyüce ve Uğur ikişer oy aldı.
Kırmızı takım kaptanı Serhat, iki oy alan isimlerden birini potaya gönderdi bu isim Uğur oldu.