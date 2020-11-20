TV8'in akşam kuşağında yer alan ve ilgiyle izlenen Masterchef'te yine hem gergin hem eğlenceli hem de heyecan dolu anlar vardı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takip arasındaki çekişmeli mücadeleyi hangisi kazandı? Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? 19 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Eski yarışmacıların ziyaretiyle daha da keyiflenen yarışmaya dair bilgileri haberimizde derledik.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?
Barbaros ve Mavi takımın yarışmacıları dokunulmazlık menüsü olarak süzme mercimek çorbası, otlu mücver, humus, sac tava ve fırında sütlaç seçti.
Şefler, bu menünün hazırlanması için takımlara 50 dakika süre verdi. Süre sonunda eski yarışmacılar stüdyoya gelerek yemeklerin tadına baktı ve puan verdi. Suna Aydın, Güzide Mertcan, Ekin Eylem Ulaş'ın katıldığı puan bölümü renkli anlara da sahne oldu. Oylama sonunda Mavi takım, Kırmızı takıma 10'a 5 üstünlük sağladı ve dokunulmazlığı sahibi oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım arasında Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Bu turda da yarışmacılardan Mehmet şefin imza tabağı "Doğadan" yapılması istendi. 45 dakikalık süre sonunda şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.Mehmet Şef'in kök sebzelerden hazırladığı tabağa en yakın tabağı hazırlayan ERAY bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Şeflerin oy çokluğu ile Eray oldu. Sekizinci kez bireysel dokunulmazlık kazanan Eray böylece ilke de imza attı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Öte yandan kırmızı takımda Eray'ın bireysel dokunulmazlığı kazanması sonrası takım içinde eleme adayı oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu Uğur ile Ayyüce'nin 2'şer eleme oyu alması sonucu eşitlik yaşandı ve son söz kaptan Serhat'a kalmış oldu. Kaptan Serhat da yaptığı değerlendirme sonucunda Uğur'u eleme adayı olarak belirledi ve haftanın ilk eleme adayı UĞUR oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Barbaros (KAPTAN)
Özgül
Emir
Sefa
Ebru
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Serhat (KAPTAN)
Ayyüce
Eray
Uğur