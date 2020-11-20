TV8'in akşam kuşağında yer alan ve ilgiyle izlenen Masterchef'te yine hem gergin hem eğlenceli hem de heyecan dolu anlar vardı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takip arasındaki çekişmeli mücadeleyi hangisi kazandı? Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? 19 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Eski yarışmacıların ziyaretiyle daha da keyiflenen yarışmaya dair bilgileri haberimizde derledik.