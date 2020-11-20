Popçu Çağla ismi çok bilinmese de bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılınca oldukça dikkat çekti ve hayatı hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu. Güzel sesiyle şarkılar söyleyen ve keyifli bir sohbeti bulunan şarkıcı izleyicileri de oldukça eğlendirdi. Peki Popçu Çağla kimdir, soyadı ne? Popçu Çağla kaç yaşında, nereli eşi kim? İşte merak edilen soruların yanıtları…
POPÇU ÇAĞLA KİMDİR?
Çağla 2014 yılında 'Nasıl Yani Bilmiyor musun' adlı bir EP çıkardı.
2016'da 'Hoppa' Sinan Akçıl'ın 2, Gökhan Tepe ve Yıldız Tilbe'nin 1'er parçasını içerdiği gibi EP'si çıktı. Çağla, 'Sinan Akçıl'ın keşfi' olarak tanındı. Sinan Akçıl'ın Ebru Şallı için yazdığı söylenen 'Pardon' şarkısıyla ismini duyurdu. 2018'de Gülşen'in şarkısı "Saz mı Caz mı"yı seslendirdi. Son olarak Emrah Karaduman aranjörlüğünde Arabeni şarkısının çalışmalarını yaptı.
Ünlü futbolcu menajeri Metin Korkmaz'ın eşidir.
METİN KORKMAZ KİMDİR?
Metin Korkmaz, 1969 yılında İstanbul Kasımpaşa'da doğmuştur. 26 yıllık menajerlik hayatında yüzlerce transfere imza atmıştır.
Geçmişte Rıdvan Dilmen'den, Tanju Çolak'a Uğur Tütüneker'den, Ertuğrul Sağlam'a, Sergen Yalçın'dan, Yusuf Şimşek'e, Sercan Yıldırım'dan Volkan Şen'e, Mbia'dan, Samuel Eto'o ya, Pablo Batalla'dan, Celustka'ya birçok oyuncuyu transfer etmiştir.
Teknik Direktörlerden; Yılmaz Vural'dan, Samet Aybaba'ya Kemal Kılıç'tan, Cem Pamiroğlu'na, Sergen Yalçın'dan, Hakan Kutlu'ya ve daha birçok futbol adamıyla çalışmıştır.