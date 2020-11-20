Popçu Çağla ismi çok bilinmese de bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılınca oldukça dikkat çekti ve hayatı hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu. Güzel sesiyle şarkılar söyleyen ve keyifli bir sohbeti bulunan şarkıcı izleyicileri de oldukça eğlendirdi. Peki Popçu Çağla kimdir, soyadı ne? Popçu Çağla kaç yaşında, nereli eşi kim? İşte merak edilen soruların yanıtları…