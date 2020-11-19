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Masterchef Özgül Coşar bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında Eray Aksungur'un da jüri koltuğunda Danilo Zanna'nın bulunduğu bir programda yarıştığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta da yarışmaya veda eden Esra Tokelli'nin daha önce Seda Sayan'ın sunduğu programdan ödül kazandığı ortaya çıkmıştı. Şaşırtan gerçeklerden biri de yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Özgül Coşar'dan geldi.

19.11.2020 14:46 - Son Güncelleme: 19.11.2020 14:46
Masterchef Özgül Coşar bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

YARIŞMACILAR HAKKINDA ORTAYA ÇIKANLAR HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi. Masterchef'ten elenen Berk İlter ile ilgili Gülşah Suna'nın suçlamalarına maruz kalan Eray Aksungur, aslında deneyimli bir yarışmacı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Masterchef Özgül Coşar bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

Eray Aksungur'un 'Lezzet Akademisi' yarışmasında yer aldığı ortaya çıktı. Hem de çok tanıdık bir isimle...

Masterchef Özgül Coşar bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

Eray Aksungur ile Masterchef jürisi Danilo Zanna, Lezzet Akademisi'nden tanışıyorlar. O yarışmada Danilo Zanna jüri üyesi olarak yer alıyordu.

Masterchef Özgül Coşar bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

Lezzet Akademisi yarışmasında 3 finalisten biri olan Eray Aksungur, birinciliği Cansu Naz'a kaptırmıştı. Eray yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

Masterchef Özgül Coşar bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...

Danilo Zanna Lezzet Akademisi'nden tanıdığı Eray Aksungur için hep 'kafasının içi karışık' yorumunda bulunuyordu.

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