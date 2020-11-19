Masterchef Özgül Coşar bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Masterchef Özgül ve Çağla Şıkel...
Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği ortaya çıkmıştı. Sonrasında Eray Aksungur'un da jüri koltuğunda Danilo Zanna'nın bulunduğu bir programda yarıştığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta da yarışmaya veda eden Esra Tokelli'nin daha önce Seda Sayan'ın sunduğu programdan ödül kazandığı ortaya çıkmıştı. Şaşırtan gerçeklerden biri de yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Özgül Coşar'dan geldi.
19.11.2020 14:46
- Son Güncelleme: 19.11.2020 14:46
YARIŞMACILAR HAKKINDA ORTAYA ÇIKANLAR HERKESİ ŞAŞIRTIYOR
Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, takım kaptanlarının istemediği isimler arasına girdi. Masterchef'ten elenen Berk İlter ile ilgili Gülşah Suna'nın suçlamalarına maruz kalan Eray Aksungur, aslında deneyimli bir yarışmacı olduğu ortaya çıkmıştı.
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