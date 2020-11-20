Kazan fokur fokur! Eşi Selin Ciğerci'yi aldattı mı? Gökhan Çıra ve Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer aşkı patladı gitti! Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ile arasında neler oluyor? Magazin gündeminin kuşkusuz en çok konuşulan çifti Gökhan Çıra, Selin Ciğerci hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile aldattı. Daha önce Selin Ciğerci ürünlerinin reklamını yaptığı biliniyor. Öte yandan kısa bir süre önce Selin Ciğerci'nin sosyal medya hesabı üzerinden sarf ettiği sözler kafaları karıştıran cinsten. İşte detaylar...