Kazan fokur fokur! Eşi Selin Ciğerci'yi aldattı mı? Gökhan Çıra ve Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer aşkı patladı gitti! Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra ile arasında neler oluyor? Magazin gündeminin kuşkusuz en çok konuşulan çifti Gökhan Çıra, Selin Ciğerci hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile aldattı. Daha önce Selin Ciğerci ürünlerinin reklamını yaptığı biliniyor. Öte yandan kısa bir süre önce Selin Ciğerci'nin sosyal medya hesabı üzerinden sarf ettiği sözler kafaları karıştıran cinsten. İşte detaylar...
Sosyal medyanın en çok konuşulan ve tartışılan çifti Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında yine şok etkisi yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Gökhan Çıra Selin Ciğerci'yi aldattı.
Söylemezsem Olmaz'da ortaya çıkan bu iddiaya göre Gökhan Çıra eşi Selin Ciğerci'yi eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile aldattı.
Konuyla ilgili çiftten herhangi bir açıklama gelmezken Selin Ciğerci'nin bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada 'Kızlar kocalarınıza sahip çıkın' tarzında paylaşımlar yapması iddiaların gerçek olup olmadığı konusunda takipçilerinin akıllarında soru işaretleri bıraktı.
Melisa Emir Bayer, Selin Ciğerci'nin ürünlerin reklamında yer almıştı.
Gökhan Çıra'nın Melisa Emir Bayer'in sosyal medyada tüm fotoğraflarını beğenmesi iddiaları güçlendirirken söylentilerin ardından ünlü sunucuyu takipten çıkması ve beğenilerini çekmesi dikkatlerden kaçmadı.
Seren Serengil de konu hakkında şu açıklamayı yaptı 'Selin Ciğerci'nin bu şekilde göz önünde olması durumu gençler için özendirici hale getiriyor. Bu durum çok anormal geliyor bana. Adamın başka kadınlara bakması çok normal. Daha önce de pek çok kadına yazmış.'
MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?
2 Kasım 1995 İzmir doğumlu Melisa Emirbayer, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümü son sınıf öğrencisi. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ve hiperaktifliği sonucu yüzme sporu ile tanıştı. Fatih Koleji Spor Kulübü'nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü'ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu.
Bu kulüpte branşı olan kurbağa stilinde her kategoride birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.