

Mahkemeye yazılı savunmasını da sunan Hara, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını (HAGB) kabul ettiğini, kendisi için cezai kısımdan çok mesleki ve etik kısımların önemli olduğunu kaydetti.

Sanık Hara'nın avukatı Serdar Öktem ise, "Müvekkilin işyeri hiçbir zaman mühürlenmemiştir. Bu kadar kalabalık seminerlere giren kişinin tamamlayıcı tıptan bahsetmesi hayatın olağan akışı ile uyuşmamaktadır. İşyerinde Gökhan Kırdar isimli müzisyen çalışıyordu. Masal okuyucular ve yogacılar çalışıyordu. Bu şahısların tıp eğitimi vermediği zaten baştan anlaşılıyor" dedi.