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Adriana Lima sorulunca... Metin Hara'ya canlı yayında büyük şok! 'Adriana ile bu yüzden mi evlenemedin?'

Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Instagram hesabından yaptığı yayında, dünyaca ünlü 'Harry Potter' filmindeki gibi süpürgeye bindi. Filmin kahramanları ile kamyon arkası sözlerini birleştiren yazar, "Hogwarts'lısın dediler, kız vermediler" ifadelerini kullandı. Hara'nın takipçileri; "Adriana ile bu yüzden mi evlenemedin?", "Adriana nerede?", "Karantinada kıymetini anlamış olabilir", "Hiç hal-hatır sordun mu?" şeklinde esprilerde bulundu. Lima, önceki gün spor sonrası videosu ile çok konuşulmuştu.

01.05.2020 17:35 - Son Güncelleme: 01.05.2020 17:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





