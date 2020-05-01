RAMAZAN İMSAKİYE
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Adriana Lima sorulunca... Metin Hara'ya canlı yayında büyük şok! 'Adriana ile bu yüzden mi evlenemedin?'

Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara, Instagram hesabından yaptığı yayında, dünyaca ünlü 'Harry Potter' filmindeki gibi süpürgeye bindi. Filmin kahramanları ile kamyon arkası sözlerini birleştiren yazar, "Hogwarts'lısın dediler, kız vermediler" ifadelerini kullandı. Hara'nın takipçileri; "Adriana ile bu yüzden mi evlenemedin?", "Adriana nerede?", "Karantinada kıymetini anlamış olabilir", "Hiç hal-hatır sordun mu?" şeklinde esprilerde bulundu. Lima, önceki gün spor sonrası videosu ile çok konuşulmuştu.

01.05.2020 17:35 - Son Güncelleme: 01.05.2020 17:54
Adriana Lima sorulunca... Metin Hara'ya canlı yayında büyük şok! 'Adriana ile bu yüzden mi evlenemedin?'

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle izolasyon kurallarına uyan ünlü isimlerden biri de Metin Hara. Bu süreçte takipçilerine sık sık 'Evde kal' mesajı veren Hara, son olarak yayınladığı esprili video ile adından söz ettirdi.

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Adriana Lima sorulunca... Metin Hara'ya canlı yayında büyük şok! 'Adriana ile bu yüzden mi evlenemedin?'

Metin Hara, Instagram hesabından yaptığı yayında, dünyaca ünlü 'Harry Potter' filmindeki gibi süpürgeye bindi.

Adriana Lima sorulunca... Metin Hara'ya canlı yayında büyük şok! 'Adriana ile bu yüzden mi evlenemedin?'

Filmin kahramanları ile kamyon arkası sözlerini birleştiren yazar, "Hogwarts'lısın dediler, kız vermediler" ifadelerini kullandı. Hara'nın takipçileri; "Adriana ile bu yüzden mi evlenemedin?", "Adriana nerede?", "Karantinada kıymetini anlamış olabilir", "Hiç hal-hatır sordun mu?" diye esprilere başladı.

Adriana Lima sorulunca... Metin Hara'ya canlı yayında büyük şok! 'Adriana ile bu yüzden mi evlenemedin?'

Süpürgenin üzerine oturarak uçuyormuş gibi yapan Hara, "Kamyon arkası sözlerini 'Harry Potter' filminin karakterlerine uygulayın" diyerek paylaşımına şu ifadeleri ekledi:

Adriana Lima sorulunca... Metin Hara'ya canlı yayında büyük şok! 'Adriana ile bu yüzden mi evlenemedin?'

"-Hogwartslısın dediler kız vermediler.
-Dumbledore bile ayağıma gelecekse sen neyin tribindesin.
-Harry'nin bahtı kara Hermoine'nin gönlü yara..."

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