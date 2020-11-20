TV 8 dizisi Kırmızı Oda bombalara doyamadı 4 yeni oyuncuyu daha kadrosuna kattı! Babil'in ipini çeken Kırmızı Oda'nın yenileri fena... TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başladığı günden bu yana gündemden düşmeyen ve Star TV'deki rakibi Babil'in final yapmasının nedeni olarak gösterilen Kırmızı Oda yoluna dolu dizgin devam ederken, 4 yeni oyuncuyu kadrosuna katarak güçleniyor. Kırmızı Oda dizisine gelen yeni konuk oyuncular belli oldu. Dizinin yeni bölümünde birbirinden ünlü isimler yer alacak. İşte Kırmızı Oda'nın yeni oyuncuları...
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarla olan, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Kırmızı Oda dizisi, her hafta farklılaşan senaryosuyla izleyicinin göz bebeği olmayı sürdürüyor. Birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren dizi Kırmızı Oda'nın yayımlanacak yeni bölümü de 12. yeni bölümüyle yarın akşam ekrana gelecek.
Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde; Selvi (Sema Keçik) İstanbul'daki köşke vardığında Rıza'nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet'ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım'a anlatır.
Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye'nin kapısını çalar.
Alya'ya sürpriz bir ziyaret yapan Doktor Hanım, kasvetli evin içinde Alya'nın yaşamına tanık olur ve Alya hislerini içtenlikle Doktor Hanım'la paylaşır.
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarla olan, Kırmızı Oda dizisi, her hafta farklılaşan senaryosuyla izleyicinin göz bebeği olmayı sürdürüyor. Birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren dizi Kırmızı Oda'nın yayımlanacak yeni bölümü de 12'nci yeni bölümüyle yarın akşam ekrana gelecek.
Her bölümü ilgi ile izlenen Kırmızı Oda dizisinin uyarlaması ise Doğduğun Ev Kaderindir, İstanbullu Gelin ve Masumlar Apartmanı gibi uyarlama yapımları kazandıran Dr. Gülseren Budayıcıoğlu' nun yine bir başka romanı olan Madalyonun içi: Bir Psikiyatrin Not Defteri isimli kitabından uyarlandı. Peki, Kırmızı Oda'nın konusu nedir? Kırmızı Oda oyuncuları kimlerdir? Kırmızı Oda nerede çekiliyor? Dizi hakkında merak edilenleri detayları ile birlikte sizler için derledik.
KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU
Gerçek hayatta yaşanmış ve artık yaşamlarında bir tıkanıklığa sebep olarak acı veren gerçek kesitlerin kaleme alınarak canlandırıldığı Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları ile ilgili hikâyeleri canlandırılıyor. Kırmızı Oda dizisinde izleyici ile buluşacak olan her hayat hikâyesinin altında yatan korkuları, acıları, sevinçleri, mutluluk ve hüzünleri irdelenirken izleyicinin de ruhunun kapalı kapıları aralanarak belki de kendi yaşamlarını sorgulayacakları kendinden birer parça bulacaklardır.
Psikiyatri kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kendilerinin dahi akıllarına getirmekten korktukları ve kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikâyelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve geleceklerine dair izleri fark ederek yaşamlarını sorgulayacakları etkileyici bir dram psikolojik dizisi olacak.
KIRMIZI ODA DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Dizinin ana ve yardımcı karakterleri haricinde her bölümde diziye eklenen ve birkaç bölüm oynadıktan sonra çıkan konuk oyuncularda bulunmaktadır.
Ana karakterler
Binnur Kaya - Doktor Hanım
Tülin Özen - Doktor Piraye
Burak Sevinç - Doktor Deniz
Meriç Aral - Doktor Ayşe