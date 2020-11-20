Evli adamla yasak aşk yaşadığını itiraf etti! Medeniyetten bahseden Öykü Serter'in sevgilisi kim?

Sunucu Öykü Serter yasak aşk itirafıyla magazin gündeminde şok etkisi yarattı. Armağan Çağlayan'ın YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken sunucu sosyal medyada, 'Ne anlatıyor bu?' dedirtti. Evli adamla aşk yaşadığını itiraf eden Öykü Serter'in açıklamalrının ardından sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Öykü Serter'in sevgilisi kim? İşte ünlü sunucudan gelen itiraflar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminden 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek için yaptığı açıklamada "Ayda'nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor" demişti. Bu açıklaması üzerine sunucu Öykü Serter haddini aşarak "'Ayda'nın acıyan yeri yok, köfte ayran istiyor' diyen şuursuz bakanlarını da al git ey iktidar" eleştirisinde bulunmuştu.
Yaptığı açıklamalarla tepki çeken Öykü Serter, skandallar listesine bir yenisini daha ekledi. Sunucu Öykü Serter, uzun süre evli bir erkekle birlikte olduğunu itiraf etti. Serter, "Bu yuva yıkmak gibi bir durum muydu? Hayır, benden önce de o yuvada defalarca yaşanmış ilişkiler vardı" dedi. Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan ünlü sunucu, aşk hayatıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
'ÇOK AŞIK OLMUŞTUM'
45 yaşındaki Öykü Serter, evli bir erkekle uzun süren bir ilişki yaşadığını itiraf etti.
Serter, "Medeni durumu beraber olmaya müsait olmayan biriyle çok uzun süre birlikteydim. Ama yuva yıkan kadın değilim" dedi.
Sunucu, sözlerine, "Zaten uzun süre önce çözülmüş bir yuva vardı. Benden önce defalarca yaşanmış ilişkiler vardı. Bir yuvam olsa, keşke bir çocuğum olsa diye hayal kurmuş genç bir kadındım ve çok aşık oldum" diye devam etti.
Serter, "Ancak bütün bir bu hayal balonunu burada patlatıp, sanki bir irinmiş gibi bırakıp çıktım oradan. Çok yıpratıcı bir süreçti. Bunu dile getirmemin sebebi hayatımda hiç magazinle ilgili destek almadım. Benim işime destek olsun, popülaritem artsın diye kullanmadım. Bu anlamda beni yaralamak isteyenler oldu. Bunu burada söyleyip özgürleşmek istedim" ifadelerini kullandı.
Öykü Serter'in yasak aşk itirafı sonrası birlikte olduğu erkeğin kim olduğu merak konusu oldu.
ÖYKÜ SERTER'İN BİYOGRAFİSİ
Öykü Serter, 26 Şubat 1975'te Ankara'da dünyaya geldi. Sırasıyla TED Ankara Koleji, Galatasaray Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğrenim gören 45 yaşındaki Öykü Serter ayrıca kurbağalama branşında yüzücüdür. Capital Radio'da DJ olarak medya sektörüne girdi. Daha sonra Number 1 FM'de ve Cine5'teki 5T5 adlı programda görev aldı.
Biri Bizi Gözetliyor, Akademi Türkiye ve Anadolu Rüzgarı programlarının sunuculuğunu üstlendi. 2006'da Ragga Oktay ile birlikte B.U.M. adlı yarışmayı hazırladı. 2011'de jürisinde Ajda Pekkan, Ertuğrul Özkök ve Sertab Erener'in olduğu Star Akademi programını sundu. 2014'te Bu Tarz Benim, 2015'te İşte Benim Stilim, Rising Star Türkiye ve Fenomen programlarının sunucusu oldu. Mart 2016'da Elele dergisinin kapağında yer aldı.