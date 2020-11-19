Star TV Menajerimi Ara dizisi patır patır dökülüyor, kriz bitmiyor! Ahsen Eroğlu kovulacak Deniz Can Aktaş ise ayrılacak... Ay Yapım imzası taşıyan Menajerimi Ara dizisinden koronavirüs vaka haberleri gelmeyi sürdürüyor. Ayşenil Şamlıoğlu ve Ahsen Eroğlu'nun koronavirüse yakalandığının magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmasıyla dizinin bir diğer başrol oyuncusu Deniz Can Aktaş'ın testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Anlaşılan o ki Star'ın Ay Yapım imzalı dizisi Menajerimi Ara'da kovid yüzünden taşlar yerinden oynadı. bu doğrultuda senaryoda da bir takım değişikliklerin yapılacağı iddia edildi. İşte Menajerimi hakkında tüm detaylar...