Masumlar Apartmanı'na bomba transfer! Safiye'nin büyük aşkı meğer ölmemiş! İşte Masumlar Apartmanı Safiye'nin eski sevgilisi... Ekranların yeni fenomeni Masumlar Apartmanı izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kadrosunda Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Birkan Sokullu gibi isimleri barından ve Han, Safiye ve Gülben gibi 3 sıra dışı karakterin yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın 17 Kasım Salı ekrana gelen 10. son bölüm final sahnesinde herkesi şaşırtan bir sürpriz yaşandı. Safiye'nin lise aşkı Naci ortaya çıktı.
YÜZÜ SIR GİBİ SAKLANDI AMA...
Yıllar önce kendisinin sebep olduğu bir kaza sonucunda, lise aşkı Naci'nin öldüğünü sanan Safiye, hayatının şokunu yaşadı. Safiye bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Naci'nin yaşadığını ve karşı apartmanlarına taşındığını gördü. Naci, Neriman'ın yeni edebiyat öğretmeni oluyor ve onların evlerinin karşısında otele taşınıyor. Dizinin dün akşamki final sahnesinde ortaya çıkan Naci'nin yüzü henüz gösterilmedi. Son sahnede Naci'nin sadece elindeki yanık izi gösterildi.
SAFİYE'NİN UNUTAMADIĞI AŞKI NACİ KİM?
Naci, dizinin göz bebeği Safiye'nin eski aşkıdır. Geçmişte deli divane birbirine aşık olan ikili Naci'nin yaşadığı bir kaza sonucunda ayrılmıştır. Safiye, kendisinin sebep olduğu kazada Naci'nin öldüğünü düşünmüş ve yıllar boyunca unutamamıştır.
Naci'de yılladır Safiye'ye aşıktır. Safiye'nin karşı apartmanına taşınan Naci, uzaktan uzağa Safiye'yi izler. Ancak bir türlü Safiye'nin karşısına çıkacak cesareti gösteremez. Naci'de geçen yıllar ile beraber Safiye gibi yaşlanmıştır. Naci'nin de psikolojik sorunları vardır ancak yine de son nefesine kadar Safiye'den vazgeçmeyeceğini biliyordur.
Naci karakterinin sadece elinin gösterilmesiyle merak had sahfaya çıktı. Safiye'nin eski sevgilisi Naci'nin kim olduğunu merak edenler nihayet o ismin kim olduğunu öğrendi.
Gazeteci Birsen Altuntaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizide Safiye'nin aşkı Naci'yi oyuncu Tansel Öngel'in oynayacağını duyurdu. Masumlar Apartmanı'nda Naci rolünü canlandıracak Tansel Öngel, diziye 11. bölümde dahil olacak.
TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
24 Eylül 1976'da Kilis'te dünyaya gelen Tansel Öngel, Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başlayan Öngel, halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.
MASUMLAR APARTMANI 10.BÖLÜM ÖZET
Han büyük bir risk alarak İnci'ye çöp daireyi gösterir. İnci'nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben'i derinden etkiler. Gülben sonunda Safiye'ye isyan bayrağını çeker. Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır. Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye'yi vurmaktadır.
Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir. Ege ve Neriman'ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman Ege'ye dersleri, Ege de Neriman'a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar. Esat'ın Gülben'i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır. Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye'yi alt üst edecektir.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU
Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı çekimleri İstanbul'un Balat ve Beyoğlu gibi semtlerinde sürdürüyor. Dizinin çekildiği apartman ise daha önce dizilere ev sahipliği yapan Asmalı Mescit Mahallesi'ndeki Jurnal Sokak'ta yer bulunuyor.