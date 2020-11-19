Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir. Ege ve Neriman'ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman Ege'ye dersleri, Ege de Neriman'a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar. Esat'ın Gülben'i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır. Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye'yi alt üst edecektir.