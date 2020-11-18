Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlüler arasına usta oyuncu Nilgün Belgün de katıldı. Gündemde büyük yankı uyandıran bu haberden sonra Nilgün Belgün kimdir, kaç yaşında? Koronavirüse yakalanan Nilgün Belgün'ün sağlık durumu nasıl? Sorularının yanıtı merak edildi ve araştırılmaya başlandı. İşte Covid-19 testi pozitif çıkan Nilgün Belgün hakkında merak edilen tüm bilgiler…
NİLGÜN BELGÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Nilgün Belgün'ün Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı. 67 yaşındaki deneyimli oyuncu, hastaneye yatırıldı. Annesinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Oylum Seçin, "Annemin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Durumu kötü değil. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
NİLGÜN BELGÜN KİMDİR?
Nilgün Belgün, 18 Mart 1953 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Atilla Belgün'dür. Çocukluğu Büyükada'da geçti.
Özel Şişli Lisesi'nde okudu. İstanbul Belediye konservatuarı Şan ve Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
1973 yılında Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda "Haneler" oyunuyla profesyonel oyuncu oldu. Daha sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu,Levent Kırca Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Gencay Gürün gibi topluluklarda çalıştı.
Birçok sinema filmi ve dizi filmlerde rol aldı. 1990 yılında "Bir Başka Gece" adlı Tv. proğramındaki "Darbukatör Bayram" skeçinde oynadığı "Gülpembe" rolüyle kısa sürede daha büyük bir kitle tarafından tanındı.
"İşte Müzik İste Eğlence", "Gece Sefası" gibi televizyondaki eğlence Showlarında çeşitli parodilerde çeşitli tiplemeler yaptı.
1993 yılında Milliyet Gazetesi yılın en iyi Tv - Komedi Kadın Oyuncusu ödülünü aldı.
3 yıl boyunca, Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği ile birlikte tüm Türkiye genelinde "Kadını Bilinçlendirme" kampanyasında çalışmalar yaptı. Ayrıca, Parkinson hastalığıyla ilgili de 2 yıl boyunca sağlık çalışmalarında yer aldı.
Tiyatro İstanbul'da oynadığı "Tepetaklak" oyunuyla yılın en iyi komedi kadın oyuncusu olarak 8 tane ödül aldı.
TV 8'de "Hafta İçi Hergün Nilgün Belgün" adlı sabah programını yaptı.
4 kez evlenen Nilgün Belgün'ün Oylum ve Merve adında iki kız çocuğu vardır.
Nilgün Belgün İlk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptığı evlilikten Oylum Şahin (d. 13 Şubat 1973) adında kızı var. Nilgün Belgün'ün ikinci eşi İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'den Merve Gencer (d.1981) adında bir kızı var.
Nilgün Belgün üçüncü evliliğini Atilla Demircioğlu ile yaptı.