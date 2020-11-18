Farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Masumlar Apartmanı her Salı ilgiyle izleniyor. Her bölümü ayrı bir heyecan içeren dizinin izleyicileri 10.son bölümün hemen ardından Masumlar Apartmanı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Diğer yandan hala izlemeye başlamamış olanlar ise Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte merak edilenler…
MASUMLAR APARTMANI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Masumlar Apartmanı 11.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
MASUMLAR APARTMANI 10. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Han büyük bir risk alarak İnci'ye çöp daireyi gösterir. İnci'nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben'i derinden etkiler. Gülben sonunda Safiye'ye isyan bayrağını çeker. Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır. Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye'yi vurmaktadır. Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir. Ege ve Neriman'ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman Ege'ye dersleri, Ege de Neriman'a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar. Esat'ın Gülben'i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır. Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye'yi alt üst edecektir.
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer
MASUMLAR APARTMANI KONUSU
Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?