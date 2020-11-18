MASUMLAR APARTMANI 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 11.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 10. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Han büyük bir risk alarak İnci'ye çöp daireyi gösterir. İnci'nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben'i derinden etkiler. Gülben sonunda Safiye'ye isyan bayrağını çeker. Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır. Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye'yi vurmaktadır. Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir. Ege ve Neriman'ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman Ege'ye dersleri, Ege de Neriman'a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar. Esat'ın Gülben'i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır. Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye'yi alt üst edecektir.