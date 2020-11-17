EDHO 172. bölüm izle! ATV dizisi EDHO 172. bölüm canlı izle!

EDHO 172. bölüm canlı izle! ATV'nin Salı akşamları izlenme rekorları kıran dizisi EDHO 172. bölüm izle! EDHO dizinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Hızır Reis'in mücadelesinin anlatıldığı dizinin 172. yeni bölümü bu akşam saat 20:00'den itibaren ATV ekranlarında olacak. Dizide bu hafta Hızır Reis abisinin emaneti Alpaslan'ın canını kurtarmak için herkesi karşısına alacak.
EDHO 172. BÖLÜM CANLI İZLE!
Aşağıdaki bağlantıdan EDHO 172. bölümü saat 20:00'den itibaren canlı izleyebilirsiniz.
EDHO 172. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EDHO'DA BU HAFTA NELER OLACAK?
Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.
İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.
Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.
İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.