MASTERCHEF 25 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI?

17 Kasım 2020 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan 2020 MasterChef Türkiye son bölümde 25 bin Türk Lirası ödül verilecek olan ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından köfte çeşitleri yapmaları istenen mavi ve kırmızı takım üyeleri arasında yer alan ana kadro yarışmacılarından en fazla başarılı yemeğe imza atan MAVİ takım ödül oyununda yarışmaya hak kazandı.

Bu bağlamda Barbaros, Özgül, Emir, Sefa ve Ebru'dan oluşan mavi takım arasında egzotik meyvelerden yaratıcılık ürünü çıkarmaları istendi. Son 3'e seçilen Barbaros, Ebru ve Sefa arasından, ödül alma hakkını kaybeden ilk isim Barbaros olurken, Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından 25 bin TL'lik ödülü kazanan isim EBRU olarak ilan edildi...