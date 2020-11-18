Masterchef 25 TL'yi kim kazandı? 17 Kasım Salı Masterchef para ödülünü hangi yarışmacı aldı? Sorularının yanıtı belli oldu. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları para ödülü için mücadele ederken sadece bir takımın yarışmacıları buna hak kazandı. Mehmet, Somer ve Danilo şefler en iyi tabağı seçerek Masterchef 25 TL'yi kimin kazandığını açıkladı. TV8'in akşam kuşağında ilgiyle izlenen yarışmada yine heyecan, gerginlik, eğlence hepsi bir aradaydı ve rekabet yine üst düzeydeydi. İşte dün akşam yaşananlar…
MASTERCHEF 25 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI?
17 Kasım 2020 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan 2020 MasterChef Türkiye son bölümde 25 bin Türk Lirası ödül verilecek olan ödül oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından köfte çeşitleri yapmaları istenen mavi ve kırmızı takım üyeleri arasında yer alan ana kadro yarışmacılarından en fazla başarılı yemeğe imza atan MAVİ takım ödül oyununda yarışmaya hak kazandı.
Bu bağlamda Barbaros, Özgül, Emir, Sefa ve Ebru'dan oluşan mavi takım arasında egzotik meyvelerden yaratıcılık ürünü çıkarmaları istendi. Son 3'e seçilen Barbaros, Ebru ve Sefa arasından, ödül alma hakkını kaybeden ilk isim Barbaros olurken, Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından 25 bin TL'lik ödülü kazanan isim EBRU olarak ilan edildi...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Barbaros (KAPTAN)
Özgül
Emir
Sefa
Ebru
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Serhat (KAPTAN)
Ayyüce
Eray
Uğur
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
15 Kasım 2020 Pazar günü ekranlara gelen 2020 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından bugün eleme gecesinde ana kadro yarışmacılarından 1 kişi MasterChef hayallerine veda edecek. Bu bağlamda 15 Kasım 2020 Pazar günü yapılan bireysel dokunulmazlık oyunu sonucunda SERHAT, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafında bireysel dokunulmazlık kazanan kişi olarak seçildi.
Eleme gecesinde bireysel dokunulmazlık oyununu Serhat'ın kazanması sonrası takım içerisinde eleme adayı oylaması yapıldı. Eleme adayı oylaması sonrası ESRA haftanın son eleme adayı olarak belirlendi ve eleme oyununda Barbaros ve Eray ile karşılaştı.
15 Kasım MasterChef eleme gecesinde, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde haftanın eleme oyunu oynandı ve haftanın eleme potasından kurtulan ilk ismi Eray oldu. Son ikiye kalan Barbaros ile Esra arasında eleme oyunu yemeğini en az başarılı yapan ESRA, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından haftanın elenen ismi olarak belirlendi.