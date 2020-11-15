Mustafa Sandal'ın bir partide kendisine uzatılan pastadaki mumları üflediği görüntüler kısa sürede gündemde yerini aldı. Şoke eden görüntülerin ne zaman çekildiğine dair herhangi bir bilgi olmamasına rağmen kısa sürede hızla yayılan görüntüler sonrası gözler Mustafa Sandal'ın yapacağı açıklamaya ve sevgilisi Melis Sütşurup'a çevrildi.
Şu sıralara model Melis Sütşurup'la ilişkisi devam eden ünlü şarkıcının bir partiye katıldığı görüntü ortaya çıktı.
Sosyal medyada dolaşan bu görüntü ise çok konuşuldu."Vakitsiz Horoz" adlı hesapta yer alan görüntüde, partide kendisine uzatılan pastadaki mumları üflediği görüntüde Sandal'ın pastayı getiren şov kızına yakın ilgisi sosyal medyayı ikiye böldü.
Kimi sosyal medya kullanıcıları 50 yaşındaki şarkıcının bu görüntüsüne tepki gösterirken, kimi kullanıcılar ise özel hayata kimsenin karışmaması gerektiğine dikkat çekti.
Şarkıcı Mustafa Sandal, oğullarının annesi Emina Jahovic'ten Haziran 2018'de boşanmış, Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Ağustos 2019'da Melis Sütşurup'un "Midemi bulandıran şeyler vardı" sözleriyle ayrılmışlardı. Ne var ki, karantinadan hemen sonra ikili ilişkilerine ikinci bir şans daha vermişti.
Sandal, Melis Sütşurup'la tekrar bir araya gelmelerini şu sözlerle anlatmıştı: "Yaşananları geride bıraktık. Birbirimize iyi geldiğimizi hissettik ikimiz de"