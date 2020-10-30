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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barışma sonrası ilk kez görüntülendi! Aralarında 19 yaş fark var...

Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmış ancak aşıklar olaylı bir şekilde ayrılık kararı almıştı. Pandemi döneminde yeniden bir araya gelen Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'tan barışma sonrası ilk görüntü geldi. Etier'de bir mekandan çıkarken objektiflere yakalanan Mustafa Sandal'ın kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup ile keyfi pek yerindeydi...

30.10.2020 14:47 - Son Güncelleme: 30.10.2020 14:47
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barışma sonrası ilk kez görüntülendi! Aralarında 19 yaş fark var...

Pandemi döneminde barışan şarkıcı Mustafa Sandal ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Keyfi pek yerinde görünen Mustafa Sandal ile ilişkisi hakkında, "Tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı" diyen ve şarkıcıya 100 bin TL borç verdiği iddia edilen Melis Sütşurup, altı aylık ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.

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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barışma sonrası ilk kez görüntülendi! Aralarında 19 yaş fark var...

Pandemi döneminde telefonlaşarak yeniden görüşmeye başlayan sosyetik güzel ile Sandal, ilişkilerine bir şans daha verdi.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barışma sonrası ilk kez görüntülendi! Aralarında 19 yaş fark var...

Ünlü çift, önceki akşam ortaya çıktı. Sevgililer, bir arkadaşlarıyla beraber akşam yemeği yedi.Mekandan birlikte ayrılan ikiliden Mustafa Sandal, muhabirlere el salladı.Melis Sütşurup'un aracıyla mekandan ayrılan aşıklar, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barışma sonrası ilk kez görüntülendi! Aralarında 19 yaş fark var...

Aralarında 19 yaş farkı bulunan Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal'ın yaşı merak konusu oldu. İşte ünlülerin yaşları...

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barışma sonrası ilk kez görüntülendi! Aralarında 19 yaş fark var...

CEDİ OSMAN

8 Nisan 1995

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