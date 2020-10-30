Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup barışma sonrası ilk kez görüntülendi! Aralarında 19 yaş fark var...
Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmış ancak aşıklar olaylı bir şekilde ayrılık kararı almıştı. Pandemi döneminde yeniden bir araya gelen Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'tan barışma sonrası ilk görüntü geldi. Etier'de bir mekandan çıkarken objektiflere yakalanan Mustafa Sandal'ın kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup ile keyfi pek yerindeydi...
Pandemi döneminde barışan şarkıcı Mustafa Sandal ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Keyfi pek yerinde görünen Mustafa Sandal ile ilişkisi hakkında, "Tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı" diyen ve şarkıcıya 100 bin TL borç verdiği iddia edilen Melis Sütşurup, altı aylık ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı.