Her sezonu ayrı bir heyecanla izlenen La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Başarılı oyuncu kadrosu ve benzersiz konusu ile gönüllere taht kuran dizinin hayranları dünya çapında milyonlara ulaşıyor. Final sezonu olacağı haberleri sevenlerini üzse de bir yandan La Casa De Papel 5. sezon araştırmaları devam ediyor. Artık soygunun sonuna mı gelindi, dizi gerçekten final mi yapacak? Netflix'e üye olanlar La Casa De Papel dizisinin diğer 4 sezonunu izleyebilir. İşte yeni sezona ilişkin tüm bilgiler…