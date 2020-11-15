Bir Başkadır dizisi yayınlanır yayınlanmaz gündem konusu oldu ve hakkındaki bilgiler merak edildi. Farklı pek çok karakterin hayat hikayesini izleyicilere yansıtan dizisi birbirinden başarılı oyuncular dikkat çekiyor. Özellikle tanıtım fragmanlarında da görülen başarılı oyuncu Öykü Karayel'in başrolde yer alması ve tesettür giyinmiş olması dizinin hikayesini daha da merak ettirdi. Peki Bir Başkadır oyuncu kadrosunda kimler var? Bir Başkadır ne anlatıyor? Nereden nasıl izlenir? İşte merak edilen soruların yanıtları…
NEREDEN NASIL İZLENİR?
Netflix'te ilk sezonu 8 bölüm olarak yayınlanan Bir Başkadır dizisi sadece bu platform üzerinden izlenebiliyor. Bunun için Netflix'e üye olmak gerekiyor.
BİR BAŞKADIR OYUNCULARI KİMDİR?
Dizinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi başarılı isimler yer alıyor.
BİR BAŞKADIR DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Bir Başkadır dizisi farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalıyor.
Berkun Oya imzası taşıyan Bir Başkadır adlı mini Netflix dizisi ilgi çekeceğe benziyor.
ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?
Öykü Karayel, 28 Ağustos 1990 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Öykü Karayel'in Ezgi isminde tek yumurta ikizi kardeşi bulunmaktadır.
Konservatuar öğrencisi iken Tiyatro Krek'de 2010 yılında "Güzel Şeyler Bizim Tarafta" adlı oyunda Ayşe rolünü oynamaya başladı. Bu oyundaki performansı ile 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde, "Efes Özel Ödülü"nü ve "Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü"nü kazandı.
Şarkıcı Can Bonomo ile 2018 yılında dünya evine giren Öykü Karayel şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Muhteşem İkili dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir. Öykü Karayel, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Başak burcudur.
TÜLİN ÖZEN KİMDİR?
Tülin Özen, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur
Artvin kökenli bir ailenin çocuğu olarak 24 Aralık 1979 İskenderun'da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim görmüş, sonrasında Yeditepe Oyuncuları'nda burslu olarak öğrenimine devam etmiştir. Semih Kaplanoğlu'nun "Meleğin Düşüşü" filmi ile "En iyi kadın oyuncu" Altın Portakal Ödülünü kazanmıştır. Beyaz Gelincik adlı dizide canlandırdığı Meryemce karakteri ile tanınırlığı artmıştır. 12 Kasım 2015 tarihinde başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde I. Ahmet 'in annesi Handan Sultan'ı canlandırmıştır. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Arzu karakterine hayat vermiştir. 20 Ocak 2017'de Kötü Çocuk filminde oynamıştır. Şu anda Kırmızı Oda dizisinde rol almaktadır.