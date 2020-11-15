Bir Başkadır dizisi yayınlanır yayınlanmaz gündem konusu oldu ve hakkındaki bilgiler merak edildi. Farklı pek çok karakterin hayat hikayesini izleyicilere yansıtan dizisi birbirinden başarılı oyuncular dikkat çekiyor. Özellikle tanıtım fragmanlarında da görülen başarılı oyuncu Öykü Karayel'in başrolde yer alması ve tesettür giyinmiş olması dizinin hikayesini daha da merak ettirdi. Peki Bir Başkadır oyuncu kadrosunda kimler var? Bir Başkadır ne anlatıyor? Nereden nasıl izlenir? İşte merak edilen soruların yanıtları…