Turgut Alp efsanesiyle ünlenen Cengiz Coşkun geri dönüyor. Adresi orası sanılsa da gerçek bambaşka. 5 yıl boyunca Turgut Alp karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla göz dolduran Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman'a dönmesi izleyicilerin en büyük isteklerinden birisi olarak biliniyordu. Ancak ortaya atılan son iddia kafaları karıştırdı. Cengiz Coşkun'un Acun Ilıcalı'nın kurduğu ve 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan dijital platform Exxen'de yer alacak bir projede Doğu'nun Fatihi Osmanlı'nın 9. padişahı Yavuz Sultan Selim'in hayatını konu alan bir dizide rol alacağı ve dizide padişah Yavuz Sultan Selim'i canlandıracağı söylentileri izleyicilerin kafasını allak bullak etti. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

YAVUZ SULTAN SELİM'İ CANLANDIRACAK İDDİASI

1 Ocak tarihinde Exxen yayına başlayacağı duyurulan Exxen platformu için bomba bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın kurduğu platformda Cengiz Coşkun Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacağı iddia edildi. Ayrıca Coşkun'a dizide Hazal Filizküçükköse'nin Hafsa Hatun'u rolüyle eşlik edeceği iddialar arasında yer alsa da henüz bir açıklama yapılmadı.