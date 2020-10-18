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    • 18.10.2020 15:11
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    Başkanı Şentop, beraberindeki milletvekilleriyle 'a gitti

    Son dakika haberi... Başkanı , bir grup milletvekiliyle 'a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'in davetlisi olarak Azerbaycan'a giden Şentop, beraberindeki heyetle "" etkinliklerine katılıp bazı resmi görüşmeler yapacak.

    TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan'da!

    Büyük Millet Meclisi () Başkanı , resmi temaslarda bulunmak üzere 'a geldi.

    Şentop'u, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Milli Meclisi Başkanvekili Ali Hüseyinli, Azerbaycan-Türkiye Başkanı Ehliman Emiraslanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve diğer yetkililer karşıladı.

    TBMM Başkanı Şentop, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 'nü kutladığını belirtti.

    Bakü'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, şöyle konuştu:

    "TBMM'den kalabalık ve güçlü bir heyetle geldik. Farklı partilerden arkadaşlarımız var. Biz Türkiye'de de haklı davasında daima Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu, desteklediğimizi, aramızdaki ilişkinin 'tek millet, iki devlet' mahiyetindeki benzeri olmayan bir ilişki olduğunu hep ifade ettik. Ama bunları Bakü'de de tekrar ifade edeceğiz. Azerbaycan bayrağının bu topraklarda ilelebet dalgalanması için daima temennide ve duada bulunuyoruz. Bu sadece benim görüşüm değil, parlamentomuzun ve Türkiye'deki 83 milyon milletimizin görüşüdür. Temenileri ve duaları daima Azerbaycan ile beraberdir."

    Şentop ile Cahit Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İYİ Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Milletvekili Halil Özşavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Yaşar Karadağ da Bakü'ye geldi.

    Yarın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilecek ve başta mevkidaşı ile olmak üzere çok sayıda resmi görüşme gerçekleştirecek olan Şentop, 20 Ekim'de de Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecek.

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