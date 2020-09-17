Demet Akalın gençlik halini paylaştı görenler Ebru Gündeş sandı! "Estetiksiz fena değilim inanmayan Hira'ya baksın"
Demet Akalın estetiksiz haliyle sosyal medya gündeminde. Instagram hesabını aktif kullanan Demet Akalın, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Gençlik halini, "Estetiksiz fena değilim inanmayan Hira'ya baksın" notuyla paylaşan Demet Akalın, Ebru Gündeş'e benzetildi. İşte 48 yaşındaki Demet Akalın başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...
17.09.2020 08:38
- Son Güncelleme: 17.09.2020 09:01
Demet Akalın estetiksiz halini Instagram'dan paylaştı, takipçileri "Bir an için Ebru Gündeş sandım" yorumunu yaptı. 48 yaşındaki ünlü şarkıcı 2014 yılında dünyaya getirdiği kızı Hira'nın, kendisinin estetiksiz haline benzediğini ima eden, "Estetiksiz fena değilim inanmayan Hira'ya baksın" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. İşte Demet Akalın ve ünlülerin değişimleri...
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