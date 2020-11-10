MasterChef Türkiye'nin 9 Kasım akşamı yayınlanan son bölümünde kaptanlık heyecanı yaşandı. MasterChef'te düelloyu kazanan takım belli oldu. Kaptanlık mücadelesiyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de bu hafta yöresel çiğköfte rekabeti yaşandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in istediği çiğköfteyi en iyi yapan Esra mavi takıma kaptan olurken, rakip takımın kaptanını da seçti. Kırmızı ve mavi takımın yeniden kurulduğu Masterchef son bölümde Esra kırmızı takımın kaptanlığına güçlü rakip olan Emir'i seçti. Düelloda en iyi tabağı yapan Emir ise takımına avantaj kazandırdı. İşte, MasterChef son bölümde yaşananlar...
MasterChef Türkiye'nin 9 Kasım akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık heyecanı yaşandı. Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan birbirinden farklı yörelerin çiğköftelerini hazırlamasını istedi.
Oyun öncesi şefler, yarışmacılarla geçtiğimiz haftayı ve Furkan'ın gidişini konuştu.
ERAY GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Furkan'ın elenmesinin ardından konuşan Eray, arkadaşının gitmesine üzüldüğünü söyleyerek duygusal anlar yaşadı.Furkan'la çok eğlendiğini ve evde de stüdyoda da onunla güldüğünü söyleyen Eray, yalnız kaldığını söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
Renkli konseptin ekranlara geldiği gecede Ayyüce, Eray ve Esra en başarılı tabağı hazırlayan ilk üç isim oldu.
Yeniden oylama yapan şefler kaptanlık oyununu kazanan ismin Esra olduğunu açıkladı.
Mavi takım kaptanı olan Esra kırmızı takımın kaptanlığına Emir'i seçti. Ardından kaptanlar, takımlarında birlikte çalışacakları yarışmacıları seçti.
Mavi takım kaptanı olan Esra; Serhat, Özgül, Ayyüce, Ebru'u takımına aldı. Kırmızı takım kaptanı olan Emir ise Barbaros, Eray, Uğur, Sefa'ı seçti.
MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Takımların kurulmasının ardından kaptanlık düellosuna geçildi. Bir kez daha karşı karşıya gelen Esra ve Emir, en iyi künefeyi yapmak için mücadele etti.Kendilerine verilen sürenin ardından şefler Esra ve Emir'in yemeklerinin tadına baktı ve avantajı kazanan isim Emir oldu. Emir böylece dokunulmazlık oyununda yemekleri önceden öğrenerek takımına anlatma şansı elde etti.