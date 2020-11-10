MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Takımların kurulmasının ardından kaptanlık düellosuna geçildi. Bir kez daha karşı karşıya gelen Esra ve Emir, en iyi künefeyi yapmak için mücadele etti.Kendilerine verilen sürenin ardından şefler Esra ve Emir'in yemeklerinin tadına baktı ve avantajı kazanan isim Emir oldu. Emir böylece dokunulmazlık oyununda yemekleri önceden öğrenerek takımına anlatma şansı elde etti.