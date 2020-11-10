Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Masterchef yeni takımlar nasıl şekillendi?

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM



Emir

Barbaros

Eray

Uğur

Sefa

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Pazar akşamki dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı. Bu sonuçla Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Serhat oldu. Bu hafta yapılan iki dokunulmazlık oyunu sonrası Furkan Ve Barbaros eleme adayı olarak belirlenişti. Son dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası 3. eleme adayı ise Uğur oldu.MasterChef Türkiye'de 12. haftanın heyecanı yaşanırken Furkan, Barbaros ve Uğur eleme finali oynamak zorunda kaldı.

Tatlılarıyla adından söz ettiren Furkan dün akşam Masterchef'e veda etti. Barbaros ile son ikiye kalan Furkan'ın ekmeğinin pişmemesi nedeniyle Masterchef hayalleri son buldu.

Furkan elendikten sonra açıklama yapan Mehmet Şef ise "Sana göstermiş olduğum tepkiden dolayı neredeyse kendi ailemden bile tepki aldım.Ustaya saygılı bir çocuktun, o olaydan sonra bana gelip tek kelime dahi etmedin. Sen bu meslekte olursun ve yürürsün." ifadelerini kullandı.