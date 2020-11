Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Masterchef yeni takımlar nasıl şekillendi?

MasterChef 2020'de heyecan dolu bir kaptanlık düellosu vardı. Her Pazartesi oynanan bu oyunda en iyi tabağı çıkarmak için canla başla mücadele eden yarışmacılardan şanslı olan kimdi? Mehmet, Somer ve Danilo şeflerden en çok beğeniyi alan kişi mavi takımın kaptanı oldu. Peki Masterchef kaptınlık düellosunu kim kazandı? Masterchef yeni takımlar nasıl şekillendi? Her iki takımda da 5'er kişi yer aldı ve eşit sayıda kişiyle her iki takım mücadelesini gösterecek