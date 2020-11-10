Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Masterchef yeni takımlar nasıl şekillendi?

MasterChef 2020'de heyecan dolu bir kaptanlık düellosu vardı. Her Pazartesi oynanan bu oyunda en iyi tabağı çıkarmak için canla başla mücadele eden yarışmacılardan şanslı olan kimdi? Mehmet, Somer ve Danilo şeflerden en çok beğeniyi alan kişi mavi takımın kaptanı oldu. Peki Masterchef kaptınlık düellosunu kim kazandı? Masterchef yeni takımlar nasıl şekillendi? Her iki takımda da 5'er kişi yer aldı ve eşit sayıda kişiyle her iki takım mücadelesini gösterecek
MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Bugün (9 Kasım 2020 Pazartesi) ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde, önceki gün yaşanan eleme gecesinde MasterChef Furkan'ın elenmesi sonrası haftanın yeni mavi takım kaptanını belirleyecek olan kaptanlık oyunu Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde yapıldı. Jüri şeflerin ana kadro yarışmacılarından yapmalarını istediği çiğ köfte ürününü en iyi yapan isim ESRA oldu ve bu haftanın mavi takım kaptanlığına hak kazandı.
Yarışmanın yeni hafta mavi takım kaptanı olan Esra, yarışma kuralları gereği rakibi olacak kırmızı takım kaptanını da belirleme hakkına sahip oldu ve kırmızı takım kaptanı olarak EMİR'i seçti.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra
Serhat
Özgül
Ayyüce
Ebru
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Emir
Barbaros
Eray
Uğur
Sefa
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Pazar akşamki dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı. Bu sonuçla Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Serhat oldu. Bu hafta yapılan iki dokunulmazlık oyunu sonrası Furkan Ve Barbaros eleme adayı olarak belirlenişti. Son dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası 3. eleme adayı ise Uğur oldu.MasterChef Türkiye'de 12. haftanın heyecanı yaşanırken Furkan, Barbaros ve Uğur eleme finali oynamak zorunda kaldı.
Tatlılarıyla adından söz ettiren Furkan dün akşam Masterchef'e veda etti. Barbaros ile son ikiye kalan Furkan'ın ekmeğinin pişmemesi nedeniyle Masterchef hayalleri son buldu.
Furkan elendikten sonra açıklama yapan Mehmet Şef ise "Sana göstermiş olduğum tepkiden dolayı neredeyse kendi ailemden bile tepki aldım.Ustaya saygılı bir çocuktun, o olaydan sonra bana gelip tek kelime dahi etmedin. Sen bu meslekte olursun ve yürürsün." ifadelerini kullandı.