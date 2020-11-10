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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in bu halleri sosyal medyayı salladı! Güzeller güzeli Pelin...

2015 yılından bu yana televizyon hayatına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna yeni sezonda dahil olan isimlerden biri Pelin Akil oldu. İkizleri Alin ve Lina'nın doğumundan sonra bir süre ekranlardan elini eteğini çeken ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pelin Akil ve eşi Anıl Altan bebeklerini büyütmekle meşguldu. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile hayatını birleştiren Pelin Akil, 2019 yılında ikizleri Alin ve Lina'yı kucağına aldı. Şimdilerde Alin ve Lina'nın şöhreti anne ve babasını geçti desek yeridir. Peki Pelin Akil'i daha önce hiç böyle gördünüz mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in eski fotoğrafları ve değişimi sizi çok şaşırtacak.

10.11.2020 12:15 - Son Güncelleme: 10.11.2020 12:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in bu halleri sosyal medyayı salladı! Güzeller güzeli Pelin...

Ünlü oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, ikiz bebekleri ile mutlu bir aile tablosu çizmeye devam ediyor. Bebeklerin büyümesini sosyal medyadan birçok paylaşım ile yakından takip eden hayranlar da, miniklerin hemen her haline şahitlik ediyor.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in bu halleri sosyal medyayı salladı! Güzeller güzeli Pelin...

Yıllardır ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Pelin Akil'in yıllar öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte başta Pelin Akil olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in bu halleri sosyal medyayı salladı! Güzeller güzeli Pelin...

Demet Akalın

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in bu halleri sosyal medyayı salladı! Güzeller güzeli Pelin...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in bu halleri sosyal medyayı salladı! Güzeller güzeli Pelin...
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