Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in bu halleri sosyal medyayı salladı! Güzeller güzeli Pelin...

2015 yılından bu yana televizyon hayatına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna yeni sezonda dahil olan isimlerden biri Pelin Akil oldu. İkizleri Alin ve Lina'nın doğumundan sonra bir süre ekranlardan elini eteğini çeken ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Pelin Akil ve eşi Anıl Altan bebeklerini büyütmekle meşguldu. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile hayatını birleştiren Pelin Akil, 2019 yılında ikizleri Alin ve Lina'yı kucağına aldı. Şimdilerde Alin ve Lina'nın şöhreti anne ve babasını geçti desek yeridir. Peki Pelin Akil'i daha önce hiç böyle gördünüz mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'ı Pelin Akil'in eski fotoğrafları ve değişimi sizi çok şaşırtacak.