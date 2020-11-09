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Masterchef'ten elenen Furkan Yalçın bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Masterchef Furkan...

Masterchef'in değişmez tatlıcısı Furkan Yalçın, yayınlanan son bölümde elenen isim oldu. Dik çıkışları, jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya ile tartışmalarıyla yarışmaya damga vuran 20 yaşındaki yarışmacı Furkan Yalçın'ın elenmesinin ardından başta yarışmacılar arasındaki en yakın arkadaşı Emir Elidemir olmak üzere herkesi ağlattı. Elenmesinin ardından Furkan Yalçın hakkında en çok araştırma yapılan konular ise yaşı, boyu, nereli olduğu gibi başlıklar oldu. Öte yandan Masterchef Furkan bu gerçekle de herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

09.11.2020 10:02 - Son Güncelleme: 09.11.2020 10:02
Masterchef'ten elenen Furkan Yalçın bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Masterchef Furkan...

MasterChef'te dün akşam akşam eleme heyecanı yaşandı. Hafta içi ve dün gece oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren isimler belli olmuştu. Bu hafta yapılan iki dokunulmazlık oyunu sonrası Furkan Ve Barbaros eleme adayı olarak belirlenmişti. Son dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası 3. eleme adayı ise Uğur oldu.

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Masterchef'ten elenen Furkan Yalçın bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Masterchef Furkan...

MasterChef Türkiye'de 12. haftanın heyecanı yaşanırken Furkan, Barbaros ve Uğur eleme finali oynamak zorunda kaldı. Tatlılarıyla adından söz ettiren Furkan dün akşam Masterchef'e veda etti. Barbaros ile son ikiye kalan Furkan'ın ekmeğinin pişmemesi nedeniyle Masterchef hayalleri son buldu.

Masterchef'ten elenen Furkan Yalçın bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Masterchef Furkan...

Öte yandan yakın arkadaşı Emir, Furkan elendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. "Ben buraya her zaman hayırlısı olsun diye geldim." diyen Furkan'ın Mehmet Şef ile gerilimi damga vurmuştu.

Masterchef'ten elenen Furkan Yalçın bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Masterchef Furkan...

Furkan elendikten sonra açıklama yapan Mehmet Şef ise "Sana göstermiş olduğum tepkiden dolayı neredeyse kendi ailemden bile tepki aldım. Ustaya saygılı bir çocuktun, o olaydan sonra bana gelip tek kelime dahi etmedin. Sen bu meslekte olursun ve yürürsün." ifadelerini kullandı.

Masterchef'ten elenen Furkan Yalçın bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Masterchef Furkan...

Furkan Yalçın'ın yarışmaya vedasının ardından, genç isim hakkında her detay merak edilir oldu.

Furkan Yalçın, 1999 yılında dünyaya gelmiştir. 6 yıldır pastacılıkla uğraşmaktadır. Bu alanda eğitim alan Yalçın, orta öğretim eğitimini Etiler Turizm Otelcilik Lisesi'nde tamamlamıştır.

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