Masterchef'ten elenen Furkan Yalçın bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Masterchef Furkan...
Masterchef'in değişmez tatlıcısı Furkan Yalçın, yayınlanan son bölümde elenen isim oldu. Dik çıkışları, jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya ile tartışmalarıyla yarışmaya damga vuran 20 yaşındaki yarışmacı Furkan Yalçın'ın elenmesinin ardından başta yarışmacılar arasındaki en yakın arkadaşı Emir Elidemir olmak üzere herkesi ağlattı. Elenmesinin ardından Furkan Yalçın hakkında en çok araştırma yapılan konular ise yaşı, boyu, nereli olduğu gibi başlıklar oldu. Öte yandan Masterchef Furkan bu gerçekle de herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
09.11.2020 10:02
- Son Güncelleme: 09.11.2020 10:02
MasterChef'te dün akşam akşam eleme heyecanı yaşandı. Hafta içi ve dün gece oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren isimler belli olmuştu. Bu hafta yapılan iki dokunulmazlık oyunu sonrası Furkan Ve Barbaros eleme adayı olarak belirlenmişti. Son dokunulmazlık ve bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası 3. eleme adayı ise Uğur oldu.
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