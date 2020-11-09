Masterchef'ten elenen Furkan Yalçın bu gerçekle herkesi şaşırttı! Meğer Masterchef Furkan...

Furkan elendikten sonra açıklama yapan Mehmet Şef ise "Sana göstermiş olduğum tepkiden dolayı neredeyse kendi ailemden bile tepki aldım. Ustaya saygılı bir çocuktun, o olaydan sonra bana gelip tek kelime dahi etmedin. Sen bu meslekte olursun ve yürürsün." ifadelerini kullandı.