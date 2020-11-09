Sevilen dizi Sefirin Kızı'nda canlandırdığı Akın karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Erhan Alpay, Bi Başka'dan Öznur Doğan'a samimi açıklamalarda bulundu.

İçinizdeki oyunculuk aşkını nasıl keşfettiniz?

Sanat, çocukluğumdan beri içimde olan bir şeydi. Çok küçük yaşlarda, karikatür çizmeye başladım. Bu şekilde bu serüvene dahil oldum ama oyunculuğa olan ilgimi lise yıllarımda keşfettim diyebilirim.

Bugüne kadar canlandırdığınız hangi karaktere 'Benim için yeri çok ayrıdır'' diyebilirsiniz?

Aslında kariyerimde şöyle bir hikayem var. Genelde ben polisi oynadım. (gülüyor) Tabii ki her polisin kendine göre bir karakteri var. Meslek olarak aynı olabilir ama her karakterin farklı hayatları, yaşam biçimleri var. İyi polis de olabilirsin, kötü polis de olabilirsin. Hayatta da böyledir.

Esaretin Bedeli'nde gardiyanı oynamıştım. Yine kolluk kuvvetiydim. Gaddar da bir gardiyandı. O karakter hoşuma gitmişti, keyifliydi.