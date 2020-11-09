BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA HÜNKAR'I KİM ÖLDÜRDÜ, DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Hünkar Yaman Behice'nin sırlarını öğrendi, eski eşlerinin katili olduğunu gösteren dosyayı buldu ve Fekeli'nin evinden gitmesini söyledi. Behice ise gitmeyeceğini söyledi tartışma sırasında Hünkar'ı bıçaklayıp öldürdü. Gaffur ise Hatip Ağa'nın ölümünden sorumludur. Vahiden Perçin'in diziden neden ayrıldığına dair bir açıklama ise henüz yapılmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Yaman Hanım yok, bundan sonrası yok..."



Hünkar'ın Behice'yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir! Behice Hünkar'ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner! Çiftlikte hayat normaldir. Saniye, Gülten ve Züleyha bahçede çocukları oynatırken Adnan yine küçük konağa kaçar. Yılmaz ve Züleyha bu şekilde bir kez daha karşılaşıp konuşur. Henüz şehri de onların hayatını da alt üst edecek olaydan habersizdirler.