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Neslihan Atagül'ü daha önce hiç böyle görmediniz! "İri yeşil gözleri ve güzelliği hala aynı"

Doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Neslihan Atagül'ün dillere destan güzelliği genetiğe dayanıyor. Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenli olan Neslihan Atagül, birçok ünlü ismin aksine estetikten uzak ve duru güzelliği ile dikkat çekiyor. Bebeklik fotoğrafıyla sosyal medya gündeminde yerini alan Neslihan Atagül'ü iri yeşil gözlerinden tanımamak mümkün değil... İşte Neslihan Atagül başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

08.11.2020 18:11 - Son Güncelleme: 08.11.2020 18:18
Neslihan Atagül'ü daha önce hiç böyle görmediniz! İri yeşil gözleri ve güzelliği hala aynı

Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine giren başarılı oyuncu Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. 28 yaşındaki Neslihan Atagül'ün güzelliği son günlerin en çok konuşulan konusu. Peki Atagül, bebekliğinde nasılmış, gelin bir bakalım...

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Neslihan Atagül'ü daha önce hiç böyle görmediniz! İri yeşil gözleri ve güzelliği hala aynı

Hiçbir estetik operasyon geçirmeyen başarılı oyuncu, duru güzelliği ile dikkat çekiyor. Yıllar içindeki değişiminde neredeyse hiç fark gözlenmeyen Neslihan Atagül ve ünlülerin çocukluk halleri...

Neslihan Atagül'ü daha önce hiç böyle görmediniz! İri yeşil gözleri ve güzelliği hala aynı

NESRİN CAVADZADE

Neslihan Atagül'ü daha önce hiç böyle görmediniz! İri yeşil gözleri ve güzelliği hala aynı
Neslihan Atagül'ü daha önce hiç böyle görmediniz! İri yeşil gözleri ve güzelliği hala aynı
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