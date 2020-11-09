Cuma akşamları Kanal D'de yayınlanan ve uzun sezonlar boyunca devam eden Arka Sokaklar'da önemli bir gelişme yaşandı. Başrol oyuncularından Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı, sebebi ise fragmanda vurulacağı sahnenin yayınlanması. Bu gelişme üzerine Arka Sokaklar Rıza baba öldü mü? Zafer Ergin Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Sorgulamaları sıkça yapılmaya başlandı. Zafer Ergin hakkında merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor.
ARKA SOKAKLAR RIZA BABA ÖLDÜ MÜ?
Nefes kesen sahnelerin yer aldığı 564.bölümde Engin Balkan önderliğinde ekibimiz Rıza Babayı sağ salim kurtarmanın peşine düştü. Rıza babanın ölüp ölmeyeceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı, yayınlanan yeni bölüm ile bu sorunun yanıtı belli olacak.
ZAFER ERGİN KİMDİR?
Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.
Zafer Ergin; 30 Ağustos 1942 de Ankara'da doğmuştur. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi bölümü mezunudur.Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır. 1961 yılındaDevlet Tiyatrosu ailesine katıldı ve 1983'e kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, daha sonra da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.
1988-1990 yılları arasında İstanbul Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2005 yılında Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Devlet Tiyatrosu'nda 60 dan fazla oyun oynadı. Konuk olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde müzikallerde görev aldı. Birçok radyo oyununda rol aldı, sesiyle çok sayıda hayran edindi. Ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de görev alan Zafer Ergin, 7 yıl süreyle değişik üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışken sanatsal çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Oyunculuk yaşamı boyunca değişik ülkelere turneler yaptı.
Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle zirveye çıkmıştır. 2006 yılından günümüze dek Arka Sokaklar adlı dizide önce baş komiser, 3. sezondan itibaren ise emniyet amiri Rıza Soylu rolünü canlandırmaktadır.
Evlilikleri :
Melek Baykal ile 1975'te evlendi 4 yıl evli kaldılar.
Zafer Ergin,1987 yılında Binnaz Ergin'le evlendi.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mesut, Tunç'u hapisten kaçırmak için kendince bir yol bulmuş, Tunç'un cezaevinden ambulansla sevkine sebep olmuştur. Yolda ambulansın yolunu kesip Tunç'u ve Eşref'i alıp kayıplara karışır. Ekibimiz her yerde onları aramaya başlar; fakat, hiç bir iz yoktur. Tunç'u elinden kaçıran Özcan daha da agresifleşir. Rıza baba ve ekibin yanı sıra Coşkun da Mesutların peşindedir. Mesut sırra kadem basmıştır. Engin ve Hüsnü nereye saklanmış olabileceklerini tahmin edip onları bulurlar. Bu arada ekibimiz de izleri takip edip yeraltı karakoluna ulaşır. Gizlice ekibi takip eden Coşkun ve adamları Mesutlara ulaşır ve çatışma başlar.