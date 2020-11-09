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Sefirin Kızı'nın Akın'ı Erhan Alpay bakın kiminle evli çıktı! Herkesi çıldırtan Erhan Alpay'ın eşi...

Sefirin Kızı dizisinin kötü karakteri Akın'ı canlandıran Erhan Alpay'ın hayatı merak konusu oldu. Dizide canlandırdığı Alpay karakteriyle izleyicileri çileden çıkaran 35 yaşındaki Erhan Alpay'ın özel hayatı merak konusu oldu. Sefirin Kızı dizisinin Akın'ı Erhan Alpay'ın gerçek hayatta kiminle evli olduğunu biliyor musunuz? İşte Erhan Alpay ve diğer ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri…

09.11.2020 11:53 - Son Güncelleme: 09.11.2020 11:53
Sefirin Kızı'nın Akın'ı Erhan Alpay bakın kiminle evli çıktı! Herkesi çıldırtan Erhan Alpay'ın eşi...

Nare ve Sancar Efe'nin büyük aşkının anlatıldığı dizinin kadrosunda Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Gonca Cilasun gibi isimler yer alıyor. Ancak en çok dikkat çeken isimlerden biri hiç kuşkusuz Nare'nin korkulu rüyası Akın'ı canlandıran Erhan Alpay. İzleyiciye saç baş yolduran 35 yaşındaki Erhan Alpay diğer bir yanda da başarılı oyunculuğu ile takdir topluyor. Nare'ye olan saplantısıyla boy gösteren Erhan Alpay'ın gerçek hayattı aşkı ise bambaşka biri. İşte başta Sefirin Kızı'nın Akın'ı Erhan Alpay'ın eşi olmak üzere ünlülerin eşleri.

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Sefirin Kızı'nın Akın'ı Erhan Alpay bakın kiminle evli çıktı! Herkesi çıldırtan Erhan Alpay'ın eşi...

MERVE DİZDAR VE EŞİ GÜRHAN ALTUNDAŞAR

Sefirin Kızı'nın Akın'ı Erhan Alpay bakın kiminle evli çıktı! Herkesi çıldırtan Erhan Alpay'ın eşi...
Sefirin Kızı'nın Akın'ı Erhan Alpay bakın kiminle evli çıktı! Herkesi çıldırtan Erhan Alpay'ın eşi...
Sefirin Kızı'nın Akın'ı Erhan Alpay bakın kiminle evli çıktı! Herkesi çıldırtan Erhan Alpay'ın eşi...

LEVENT ÜLGEN

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