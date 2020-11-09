Sefirin Kızı'nın Akın'ı Erhan Alpay bakın kiminle evli çıktı! Herkesi çıldırtan Erhan Alpay'ın eşi...

Nare ve Sancar Efe'nin büyük aşkının anlatıldığı dizinin kadrosunda Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Gonca Cilasun gibi isimler yer alıyor. Ancak en çok dikkat çeken isimlerden biri hiç kuşkusuz Nare'nin korkulu rüyası Akın'ı canlandıran Erhan Alpay. İzleyiciye saç baş yolduran 35 yaşındaki Erhan Alpay diğer bir yanda da başarılı oyunculuğu ile takdir topluyor. Nare'ye olan saplantısıyla boy gösteren Erhan Alpay'ın gerçek hayattı aşkı ise bambaşka biri. İşte başta Sefirin Kızı'nın Akın'ı Erhan Alpay'ın eşi olmak üzere ünlülerin eşleri.