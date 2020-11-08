Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın oğlu, annesi ve anneannesiyle ilgili yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Acı haberi oğlu Alper Gürpınar sosyal medya hesabında duyurdu. İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez de 2 ay evvel koronavirüs sebebiyle vefat etmişti. İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper Gürpınar annesinin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
Eylül ayının başında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürpınar babasının virüse yenik düştüğünü söyledi. Instagram hesabından acı haberi vererek "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" dedi.
Alper Gürpınar ' Annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid -19'dan dolayı Hakk'a yürüdü. Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek. Günlerdir annemi yaşatmak için yoğun çaba gösteren Ankara Şehir Hastanesi'nin Başhekimi Sayın Aziz Ahmet Surel'e, Yoğun Bakım sorumlusu Prof. Dr Seval İzdeş ve ekibine, Kıymetli Hekimlerimiz ve özellikle yoğun bakım hemşı̇relerı̇mı̇ze , dualarınızla hep annemin yanında olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkürler.