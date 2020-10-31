İkbal Gürpınar Korona mı oldu? İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında?

İkbal Gürpınar kimdir kaç yaşında? İkbal Gürpınar Korona mı oldu? Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın son durumuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Gürpınar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama oğlundan geldi. Oğlu Alper Gürpınar yaptığı açıklamayla annesinin yoğun bakımda olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından İkbal Gürpınar kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, İkbal Gürpınar öldü mü?
İKBAL GÜRPINAR KORONA MI OLDU?
İkbal Gürpınar'ın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar, corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz."
BABASINI KAYBETMİŞTİ
Gürpınar, yaptığı paylaşımda babasının virüse yenik düştüğünü söyledi. Instagram hesabından acı haberi vererek "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" dedi.
İKBAL GÜRPINAR KİMDİR?
4 Ekim 1969 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelmiştir. Okul içinde açılan sınavı kazanarak spikerliğe başlamıştır. Bu arada kurslara katılarak makrome eğitimi almıştır.
1994-1995 yılında TRT'de "25.Saat" isimli programla televizyona ilk adımı atmıştır. Ardından Ortadoğu Amme İdaresi'nde ithalat ihracat elemanı sertifika programına katılıp bitirmiştir. Kısa bir süre restoran zincirleri kuran bir firmada Halkla İlişkiler ve Franchising müdürlüğü yapmıştır.
TRT Gap'ta çeşitli programlar sunmuş, 1998-2000 yılları arasında TRT'de çalışıp, bir hastanede halkla ilişkiler müdüreliği yapmıştır. 2006 yılında ise "İkbal'le Yaşama Dair" adlı programı sunmuştur. "Yüzük Taşı", "Mutluluk Oyunu" ve ardından "Kimse Yok Mu?" isimli programları da sunmuştur. Daha sonra ise "Hayatın İçinden" isimli programı da sunmuştur.
"Kimse Yok mu?" ile birlikte olarak TRT'de "Gün Başlıyor" programını sunmuştur. Yaşadıklarını, izlenimlerini ve deneyimlerini 3 kitapta yazmıştır. Şiir albümleri ve şarkıları bulunmaktadır. Çocuklar için masallar yazmıştır.
Filiz Sabuncu'nun iki masalının da bulunduğu "İkbal'den Masallar" çocuklar tarafından çok beğenilmiştir. İkbal Gürpınar 3 defa evlenmiştir ve 2 çocuğu bulunmaktadır.