İkbal Gürpınar’ın oğlu paylaştı! Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma kaldırılan 51 yaşındaki İkbal Gürpınar...
Babası Murtaza Dönmez'i koronavirüs nedeniyle kaybeden ve eylül ayının başında kendi de koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar'ın son durumuyla ilgili oğlu Alper'den açıklama geldi. İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper Gürpınar, annesinin sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu gelişmenin ardından İkbal Gürpınar'ın kim olduğu, özel yaşamı merak konusu oldu. Öte yandan İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu da araştırılıyor. Peki, İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında ve nereli?
İKBAL GÜRPINAR'IN SON DURUMU
Gürpınar'ın oğlu, annesinin son durumuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı; "Oğlu Alper Gürpınar olarak, annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Annem İkbal Gürpınar'ın durumu daha iyiye gitmektedir. Önlem amacıyla yoğun bakımda tedavisine devam edilmektedir. Güzel dualarınız için çok teşekkür ederiz. Tüm hastalarımızın kısa sürede iyileşmesi dileğiyle."
Gürpınar'ın hesabından ayrıca, "Sn. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey'e, Bakanımızın Danışmanı Sn. Dr. Burak Bey ve ekibine çok teşekkür ederiz. Kendileri aradılar ve annem İkbal Gürpınar'ın tedaviye olumlu cevap verdiğini, bilincinin açık olduğunu belirttiler. Salgın Çin'de daha yeni başlarken, gelişmiş denen ülkeler, salgını henüz ciddiye almamışken; gerekli ilaçları yeterli miktarda ülkemize getiren ve halkımızın kullanımına sunan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sn. Dr. Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederiz.Allah tüm hastalarımıza şifa versin." mesajı paylaşıldı.
Ünlü sunucu dört gün önce sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı; "En sonunda ben de korona'ya yakalandım. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış. Başım, kaslarım, eklemlerim ağrıdıkça, 'babam nasıl dayandı bu acılara' dedim. Nereden ve nasıl kaptım hiç bilmiyorum. Umuma açık tuvaletlerden mi, başka yerden mi? Ellerimi sık sık yıkamam ve maske kullanmama rağmen her şey olacağına varıyor demek ki."