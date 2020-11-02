İkbal Gürpınar’ın oğlu paylaştı! Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakıma kaldırılan 51 yaşındaki İkbal Gürpınar...

Ünlü sunucu dört gün önce sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı; "En sonunda ben de korona'ya yakalandım. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış. Başım, kaslarım, eklemlerim ağrıdıkça, 'babam nasıl dayandı bu acılara' dedim. Nereden ve nasıl kaptım hiç bilmiyorum. Umuma açık tuvaletlerden mi, başka yerden mi? Ellerimi sık sık yıkamam ve maske kullanmama rağmen her şey olacağına varıyor demek ki."

