TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Masterchef'te en kritik oyun olan dokunulmazlık oynandı ve sinirler tavan yaptı. Her ki takım da çok gergindi ve kazanmak için en iyi tabağı çıkarmaya uğraştı. Peki Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Kaybeden takım içlerinden elenmesi yönünde bir isim söyledi ve haftanın ilk eleme adayı da belirlenmiş oldu. Peki Masterchef eleme adayı kim oldu? Eray ve Esra arasında neler yaşandı? İşte merak edilenler…
MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te 5 Kasım Perşembe günü yayınlanan 93.Bölüm'de Mavi takım takımlar arasında oynana dokunulmazlık oyunun kaybeden tarafı oldu. Bunun üzerine Mavi takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.
Oylama sonucu ise eleme adayı Furkan oldu.
ERAY İLE ESRA ARASINDA GERGİNLİK!
Bir saatlik sürenin ardından yemeklerin tadına bakan şefler kazanan takımın kırmızı takım olduğunu duyurdu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetti.MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda Danilo Şef'in imza yemeğini yaptı. 45 dakikalık sürenin ardından yemeklerin tadına bakan şefler, son üçe kalan ismin Ayyüce, Sefa ve Eray olduğunu açıkladı. Eray dokunulmaz oldu.Ardından birbirlerinin isimlerini yazan yarışmacılardan Emir, Esra'nın adını yazdı. Esra'yı kaptanlık düellosunda kaybetmeleri nedeniyle yazdığını söyleyen Emir, "Ne zaman seninle Özgül arasında kalsam, karşı taraf daha iyi bir performans sergiliyor. Ekşili köfteyi kaybettik bugünkü oyunu da bu yüzden kazanamadık" dedi.Bunun üzerine Eray, Esra'ya yüklendi. Esra'nın Eray'a söylediği 'Bana akıl vereceğine kendi çorbanı iyi yapsaydın' sözleri üzerine tansiyon bir anda yükseldi. Yarışmacılar arasında seslerin yükselmesinin ardından şefler araya girdi.
MASTERCHEF ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ!
ELEME POTASINA 3 KİŞİ GİRECEK!
Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'te lezzet yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Haftada 6 eleme adayının belirlendiği yarışmada oyunun kuralları değişti. Yarından itibaren haftada üç gün dokunulmazlık mücadelesi ve eleme adayı belirleyecek olan oyun ekranlara gelecek ve böylece üç kişi elenmemek adına tüm hünerlerini sergileyecek.
MASTERCHEFTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
MasterChef'te iki takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve her oyun sonrasında kaybeden takımdan iki eleme adayı çıkartılıyordu. Hal böyleyken bir hafta içerisinde yarışmacılar arasından altı eleme adayı belirleniyordu ve bu altı yarışmacı arasında oynanan eleme oyunu sonrasında bir kişi yarışmaya veda ediyordu.
MasterChef Türkiye'nin yeni kurallarına göre; artık dokunulmazlık oyunu her hafta Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 3 gün gerçekleşecek. Her oyun sonrasında ise birer eleme adayı çıkartılmış olacak. Böylece belirlenen 3 eleme adayı ile eleme oyunu oynanacak.
MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNUNDA DEĞİŞİKLİK!
MasterChef Türkiye'de oyunun kuralları değişti. Artık her Salı yarışmacılar ödül oyunu için mücadele edecek. Bu oyunda kazanan yarışmacılara birbirinden özel ödüller verilecek.
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Emir
Furkan
Esra
Eray
Ayyüce
Sefa
KIRMIZI TAKIM
Serhat
Barbaros
Uğur
Özgül
Ebru