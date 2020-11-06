MASTERCHEF ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ!

ELEME POTASINA 3 KİŞİ GİRECEK!



Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'te lezzet yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Haftada 6 eleme adayının belirlendiği yarışmada oyunun kuralları değişti. Yarından itibaren haftada üç gün dokunulmazlık mücadelesi ve eleme adayı belirleyecek olan oyun ekranlara gelecek ve böylece üç kişi elenmemek adına tüm hünerlerini sergileyecek.

MASTERCHEFTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!



MasterChef'te iki takım arasında üç dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve her oyun sonrasında kaybeden takımdan iki eleme adayı çıkartılıyordu. Hal böyleyken bir hafta içerisinde yarışmacılar arasından altı eleme adayı belirleniyordu ve bu altı yarışmacı arasında oynanan eleme oyunu sonrasında bir kişi yarışmaya veda ediyordu.