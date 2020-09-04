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Ece Erken ve sevgilisinin mekan kapatıldı! Kovid-19 tedbirlerine uyulmadı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildi...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşk sonrası sunucu olduğu programdan ayrılan Ece Erken, sevgilisinin Bodrum'daki mekanını işletmeye başlamıştı. Mahmutyazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'taki 'Yeşilköy Cundalı' adlı mekanda müdürlük yapan Erken, büyük şok yaşadı. Bodrum emniyeti Ece Erken ve sevgilisinin mekanını mühürledi.

04.09.2020 16:11 - Son Güncelleme: 04.09.2020 16:11
Ece Erken ve sevgilisinin mekan kapatıldı! Kovid-19 tedbirlerine uyulmadı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildi...

Ünlü sunucu Ece Erken'in müdürlüğünü yaptığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'ta 'Yeşilköy Cundalı' adlı mekan bir günlüğüne kapatıldı.

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Ece Erken ve sevgilisinin mekan kapatıldı! Kovid-19 tedbirlerine uyulmadı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildi...

Kovid-19 tedbirlerine uymadığı için kapatılan mekanda 2 Eylül gecesi çıkacak olan Hüsnü Şenlendirici'nin programı da iptal edilmek zorunda kalındı.

Ece Erken ve sevgilisinin mekan kapatıldı! Kovid-19 tedbirlerine uyulmadı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildi...

Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri, harekete geçti.

Ece Erken ve sevgilisinin mekan kapatıldı! Kovid-19 tedbirlerine uyulmadı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildi...

Sabah'ın haberine göre Kurallara uymadığı belirlenen mekanlardan biri de ünlü sunucu Ece Erken'in müdürlüğünü yaptığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'ta 'Yeşilköy Cundalı'ı çıktı.

Ece Erken ve sevgilisinin mekan kapatıldı! Kovid-19 tedbirlerine uyulmadı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildi...

Bodrum ilçesinde Hıfzıssıhha Meclis kararına göre Yalıkavak ve Çarşı Mahallesi'nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan hijyen, temizlik, maske, sosyal mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı gece kulübü, bar veya beach club gibi faaliyette bulunduğu tespit edildi.

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