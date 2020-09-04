Ece Erken ve sevgilisinin mekan kapatıldı! Kovid-19 tedbirlerine uyulmadı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildi...
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşk sonrası sunucu olduğu programdan ayrılan Ece Erken, sevgilisinin Bodrum'daki mekanını işletmeye başlamıştı. Mahmutyazıcıoğlu'na ait Bodrum Yalıkavak'taki 'Yeşilköy Cundalı' adlı mekanda müdürlük yapan Erken, büyük şok yaşadı. Bodrum emniyeti Ece Erken ve sevgilisinin mekanını mühürledi.
04.09.2020 16:11
- Son Güncelleme: 04.09.2020 16:11
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